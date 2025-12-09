مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی اعلام کرد: با وجود بارش‌های گسترده و کاهش دید در برخی مسیر‌های استان، عبور و مرور در تمامی محور‌های اصلی همچنان برقرار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ارسلان شکری با اشاره به آخرین داده‌های دریافتی از دوربین‌های نظارتی و گزارش‌های راهداران گفت: سامانه بارشی تازه، بخش زیادی از محور‌های استان را تحت تأثیر قرار داده و شرایط جوی در بسیاری از مسیر‌ها ناپایدار است.

وی با بیان اینکه در محور پیرانشهر ـ تمرچین بارش برف ادامه دارد و سطح جاده لغزنده است، افزود: تردد در این محور جریان دارد، اما رانندگان باید سرعت مطمئنه را رعایت کرده و با احتیاط حرکت کنند.

مدیرکل راهداری استان ادامه داد: در مناطق زمزیران و مایین‌بلاغ شدت بارش برف افزایش یافته و راهداران به‌طور مستمر عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی را انجام می‌دهند.

شکری همچنین از وقوع کولاک مقطعی و کاهش محسوس دید در گردنه گرده‌کشانه ـ اشنویه خبر داد و گفت: علاوه بر این، بارش باران، مه‌گرفتگی و لغزندگی سطح جاده تقریباً در تمام محور‌های مواصلاتی استان مشاهده می‌شود و در نقاطی دید افقی به‌شدت کاهش یافته است.

وی با تاکید بر آماده‌باش کامل نیرو‌های راهداری از آغاز فعالیت سامانه بارشی افزود:تیم‌های عملیاتی در حال انجام عملیات ایمن‌سازی، بازگشایی و نمک‌پاشی هستند تا تردد در سطح استان بدون انسداد و توقف ادامه یابد.

مدیرکل راهداری استان با ارائه توصیه‌های ایمنی از رانندگان خواست چراغ‌های اصلی و مه‌شکن را روشن نگه دارند، فاصله طولی مناسب را رعایت کنند، از سبقت در شرایط مه‌آلود خودداری کنند و پیش از سفر از سلامت تجهیزات زمستانی، برف‌پاک‌کن و لاستیک‌ها اطمینان حاصل کرده و حتماً زنجیرچرخ همراه داشته باشند.