به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ جاور صفاری گفت: با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور آستارا به اردبیل بلافاصله ماموران پلیس راه به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد، با توجه به بارندگی و لغزندگی جاده، یک دستگاه تانکر هوو که در مسیر آستارا به اردبیل محدوده حیران در حال حرکت بود با یک دستگاه وانت نیسان در همان مسیر برخورده کرده است.

رئیس پلیس راه استان با اشاره به اینکه در این تصادف راننده ۵۶ ساله نیسان در دم فوت کرد، گفت: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده تانکر هوو اعلام کرده‌اند.

سرهنگ صفاری افزود: برابر ماده ۱۲۹ آیین نامه راهنمایی و رانندگی رعایت دقیق قوانین و پرهیز از هرگونه شتاب و عجله در رانندگی می‌تواند تاثیر به سزایی در جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخ و ناگواری داشته باشد.