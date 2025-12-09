به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد محب زاده با اشاره به فعالیت‌های اتحادیه تعاون روستایی استان در زمینه خرید میوه شب عید، دریافت سهمیه کود جهت کشت پائیزه، پیگیری جهت آماده سازی مراکز خرید محصولات کشت پائیزه و همچنین خرید شالی اظهار داشت: فعالیت‌های روز‌های پایانی سال تعاون روستایی به خرید میوه نوروز با هدف تنظیم بازار اختصاص دارد که در این زمینه اتحادیه تعاون روستایی طبق برنامه ریزی کارگروه تنظیم بازار استان، اقدام به خرید مرحله اول کرده است و پیگیر خرید و ذخیره سازی احتیاطی میوه شب عید در حوزه سیب هستیم.

وی افزود: پرتقال احتیاطی به صورت متمرکز و توسط سازمان مرکزی و در موعد مقرر در اختیار ما قرار می‌گیرد.

محب زاده با اشاره به گذشت ۹ ماه از سال و تحقق اهداف و برنامه‌های مد نظر بیان کرد: با تلاش و همکاری مجموعه اتحادیه و مدیریت تعاون روستایی و ایفای نقش حمایتی، هدایتی و نظارتی صورت گرفته، کلیه برنامه ریزی‌ها در موعد مقرر انجام و یا در حال انجام است.

مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی خوزستان ادامه داد: یکی دیگر از فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه تنظیم بازار و همچنین رفاه حال هم استانی‌های عزیز، ورود به موضوع مهم خرید شالی است که خوشبختانه مقادیر قابل توجهی شالی از شالی کاران استان خریداری شده است و در موعد مقرر و در صورت لزوم نسبت به فراوری آن اقدام خواهد شد.

محب زاده تصریح کرد: در حال حاضر پیگیر جذب سهمیه کود، آماده سازی مراکز خرید گندم و سایر فعالیت‌های لازم جهت رفاه حال کشاورزان هستیم.