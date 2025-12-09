مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اسدآباد گفت: تماشاخانه سیار جشنواره کودک و نوجوان امروز با حضور شهر پالیز و روستای موسی آباد این شهرستان ۴ برنامه اجرا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا قاسمی با بیان اینکه سال آینده سینما رو باز اسدآباد افتتاح می شود افزود: تماشاخانه سیار جشنواره کودک و نوجوان امروز به اسدآباد رفتند و در محله جنت آباد شهر پالیز و روستای موسی آباد ۴ برنامه اجرا کردند.

وی گفت:امروز گروه نمایشی تماشانه خانه سیار برای اجرای برنامه در شهرستان اسدآباد حضور داشتند و علاوه بر اجرا در محله جنت آباد شهر پالیز و روستای موسی آباد در محل ساد ارشاد نیز برنامه داریم.

قاسمی ادامه داد: سینما رو باز شهرستان در مرحله پایانی خود قرار داردو سال آینده این سینما در محل بنای یاد بود سید جمال الدین اسدآبادی به بهره برداری خواهد رسید.

وی یادآور شد:تماشانه خانه سیار جشنواره کودک و نوجان استان در ۲۵ نقطه اجرای برنامه دارند.