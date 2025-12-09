همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، مسئول دفتر امام جمعه و معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه میبد با حضور در مرکز آموزشی و توانبخشی «رویای زیبا»، از مادران کودکان و مربیان این مرکز تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، حجت‌الاسلام فاضلی مسئول دفتر امام جمعه میبد، به همراه سعادت‌بخش، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه، با حضور در مرکز آموزشی و توانبخشی «رویای زیبا»، از مادران کودکان و مربیان این مرکز تجلیل کردند.

جوادیان رئیس بهزیستی میبد، با اشاره به فعالیت‌های مرکز گفت: مرکز آموزشی توانبخشی رویای زیبا از سال ۱۳۹۷ تحت پوشش بهزیستی میبد شروع به فعالیت کرده و خدمات آموزشی، گفتار درمانی، کار درمانی، روانشناسی و بازی‌درمانی را به کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال ارائه می‌دهد.

وی افزود: این مرکز دومین مرکز تخصصی کودکان اوتیسم در استان یزد است و به ۳۵ کودک اوتیسم شهرستان‌های میبد و اردکان با یارانه‌های بهزیستی خدمات ارائه می‌کند.

جوادیان همچنین خاطرنشان کرد: هزینه خدمات مرکز برای خانواده‌ها به صورت رایگان تأمین می‌شود، اما خانواده‌ها برای تأمین ایاب و ذهاب با مشکلاتی روبه‌رو هستند.

در جریان این بازدید، مسئولان قول مساعد برای تهیه اتاق شن‌درمانی و آب‌درمانی مرکز ارائه کردند تا کیفیت خدمات به کودکان بیش از پیش ارتقا یابد.