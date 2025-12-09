به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تعیین‌تکلیف قیمت زمین‌های سایت چوئبده به مهم‌ترین مطالبه پرورش‌دهندگان تبدیل شده است؛ قیمتی که آن را غیرقابل اجرا می‌دانند.

سایت آبزی‌پروری چوئبده، نخستین و بزرگ‌ترین سایت پرورش میگو در کشور که در پنجاه کیلومتری جنوب شرقی آبادان قرار دارد.

از ۱۱۴ مزرعه این مجموعه، تنها حدود ۵۰ مزرعه فعال هستند؛ مزارعی که بسیاری از آنها پس از شیوع بیماری لکه سفید در دهه ۸۰ از چرخه تولید خارج شدند.

در روز‌های اخیر، قیمت‌گذاری اراضی سایت به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث بین پرورش‌دهندگان و کارگروه مولدسازی تبدیل شده است.

پرورش‌دهندگان می‌گویند: رقم اعلام‌شده برای هر ۲۰ هکتار زمین، بین یک تا چهار میلیارد تومان تعیین شده؛ رقمی که به گفته آنها با واقعیت‌های منطقه همخوانی ندارد.

آنان افزود: استعلام اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سازمان امور مالیاتی آبادان نیز نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع برای سال ۱۴۰۴ فقط ۹۰۰ ریال تعیین شده است.

برای بررسی این موضوع، تلاش برای گفت‌و‌گو با مسئولان مربوطه آغاز شد؛ اما تماس‌ها و درخواست‌ها از سوی روابط‌عمومی استانداری بی‌پاسخ ماند.

در حالی‌که شیلات از ارسال درخواست تجدیدنظر خبر می‌دهد، کارگروه مولدسازی هنوز نتیجه‌ای رسمی اعلام نکرده است.

سید شریف موسوی مدیرکل شیلات خوزستان، درباره مهلت دوماهه تعیین‌شده برای فعال‌سازی مزارع غیرفعال توضیح می‌دهد که این فرصت، شامل افرادی می‌شود که از دهه ۷۰ زمین دریافت کرده اما هیچ اقدامی در آن انجام نداده‌اند؛ اما پرورش‌دهندگانی که اقدام به کار مجدد کرده‌اند، مشمول این مدت زمان نمی‌شوند.

او همچنین تأکید می‌کند که شیلات، قیمت بالایی که اعلام شده را قبول ندارد و معتقد است هزینه سازه‌ها و زیرساخت‌هایی که سال‌ها با هزینه خود پرورش‌دهندگان ایجاد شده، نباید دوباره از آنان مطالبه شود.

به گفته او، پرورش‌دهندگان نیز حق دارند نسبت به قیمت‌گذاری اعلامی اعتراض رسمی ثبت کنند.

پرورش‌دهندگان خطاب به استاندار خوزستان می‌گویند: اختلاف میان قیمت اعلامی کارگروه مولدسازی و برآورد امور مالیاتی تنها یک‌دهم همت است و از استاندار خواسته‌اند با استفاده از اختیارات خود، این را تخفیف دهد.

آن‌ها می‌گویند: سنددار شدن اراضی می‌تواند موجب افزایش امنیت شغلی، رونق اشتغال و دسترسی به تسهیلات شود.