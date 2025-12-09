پخش زنده
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان از طراحی راهبردهای نوین برای نخستین انتخابات تمامالکترونیک در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عیسی پورسلیمی در حاشیه جلسه پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی که با محوریت هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد، با بیان اینکه رویکرد اصلی دستگاه قضایی، پیشگیری و کاهش زمینههای تخلف است، گفت: در این مرحله، نقاط آسیبپذیر و بخشهای حساس فرایند الکترونیکی بهصورت دقیق شناسایی شده و برنامههای عملیاتی برای مدیریت صحیح هر بخش تدوین شده است.
وی با اشاره به آغاز فرآیندهای اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، افزود: در این دوره به دلیل برگزاری نخستین انتخابات تمامالکترونیک در استان، حساسیتها و نیازهای اجرایی بیشتر شده و از همان ابتدا تلاش شده تا زیرساختها با دقت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
پورسلیمی با تشریح محورهای بررسیشده در جلسه، اظهار داشت: هماهنگی کامل بین دستگاهها، اجرای استانداردهای حرفهای در بخشهای فنی، تقویت سامانههای نظارتی و ایجاد یک مدل منسجم برای مدیریت فرایندهای الکترونیکی از مهمترین موضوعات جلسه بود.
وی نقش رسانهها را در انتخابات تمامالکترونیک «حیاتی» دانست و تصریح کرد: در انتخابات دیجیتال، سرعت انتشار اخبار بسیار بالا است؛ بنابراین رسانههای رسمی باید با ارائه اطلاعات دقیق و بهموقع، از شکلگیری شایعات جلوگیری و آرامش عمومی را حفظ نمایند.
پورسلیمی میگوید: مصوبات این جلسه با هدف افزایش شفافیت، تقویت نظارت و حمایت از سلامت انتخابات آماده شده و همزمان با تکمیل زیرساختهای الکترونیکی در سراسر استان اجرا خواهند شد.