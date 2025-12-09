پخش زنده
یک مرد ۶۰ ساله تایبادی که بر اثر ایست قلبی، دچار قطع علائم حیاتی شده بود، توسط تیم اورژانس پیشبیمارستانی نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: پس از دریافت گزارش مرکز ارتباطات اورژانس مشهد مبنی بر ایست قلبی یک مرد میانسال در تایباد، تیم کارشناسان فوریتهای پزشکی بلافاصله با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند.
دکتر سودابه نکوهی افزود: بیمار در لحظه رسیدن تکنسینهای اورژانس فاقد علائم حیاتی بود، اما اقدامات سریع و مؤثر احیای قلبی–ریوی همراه با استفاده از دستگاه شوک الکتریکی پرتابل بدون فوت وقت آغاز شد و تا زمان انتقال بیمار به بیمارستان ادامه یافت.
او ادامه داد: پس از تحویل بیمار به بیمارستان خاتمالانبیاء (ص) تایباد، عملیات احیا برای مدت ۱۵ دقیقه در اتاق CPR ادامه و در نهایت بیمار به نبض مرکزی و علائم حیاتی پایدار دست یافت و به بخش مراقبتهای ویژه قلبی (CCU) منتقل شد.
دکتر نکوهی گفت: بیمار پس از تثبیت وضعیت عمومی، برای دریافت خدمات فوقتخصصی به مشهد اعزام و پس از یک هفته درمان و مراقبتهای ویژه، با حال عمومی مساعد از بیمارستان ترخیص شد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد در پایان ضمن قدردانی از تلاش بیوقفه کارشناسان اورژانس ۱۱۵، نقش این نیروهای فداکار را در ارتقای سطح ایمنی و حفظ جان شهروندان بسیار حیاتی و ارزشمند توصیف کرد.