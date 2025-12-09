همایون رحیمیان، رهبر ارکستر ملی، از اجرای ویژه و ساختار متفاوت کنسرت «کنون به گوش می‌رسد» خبر داد و تأکید کرد این اجرا با همراهی سازهای ایرانی و حضور وحید تاج، بر پایه موسیقی اصیل و به‌ویژه نغمه‌های کردی طراحی شده است.

همایون رحیمیان، رهبر ارکستر ملی،در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما از برگزاری کنسرت «کنون به گوش می‌رسد» با ساختاری متفاوت نسبت به اجراهای پیشین خبر داد.

رحیمیان با اشاره به نوآوری‌های این برنامه گفت: در این کنسرت، ارکستر ملی به‌صورت کامل اجرا می‌کند و بخشی از برنامه نیز به نوازندگی مستقل سازهای ایرانی اختصاص دارد که آقای وحید تاج آن را همراهی خواهد کرد.



وی افزود: این اجرا رنگ‌وبوی موسیقی کردی دارد و شامل قطعاتی شنیدنی و متنوع است. به گفته او، هدف اصلی گروه، جذب جوانان به موسیقی اصیل ایرانی و تقویت انس آنان با میراث فرهنگی کشور است.



رهبر ارکستر ملی با اشاره به سال‌ها فعالیت خود در صداوسیما اظهار داشت: تلاش ما همواره این بوده که موسیقی فاخر ایرانی حفظ و تقویت شود. متأسفانه برخی موسیقی‌های سخیف و بی‌کیفیت بدون نظارت کافی منتشر می‌شوند و ضروری است روند انتشار این آثار کنترل شود.



رحیمیان تأکید کرد: موسیقی اصیل ایرانی نیازمند حمایت بیشتر است و باید برای بزرگان این حوزه مراسم بزرگداشت و برنامه‌های تقدیر برگزار شود. وی ابراز امیدواری کرد که موسیقی فاخر و ریشه‌دار ایرانی همچنان پویا، زنده و ماندگار باقی بماند.