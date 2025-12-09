شکیبا محبی‌تبار در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: این کلینیک با هدف حفظ و تقویت پتانسیل باروری از سنین نوجوانی فعالیت خود را آغاز کرده است و رویکرد ما در این مرکز، حرکت از مرحله درمان به سمت پیشگیری است.

وی خدمات این کلینیک را تیمی توصیف کرد و افزود: در این مرکز، متخصصان طب پیشگیری، زنان، اورولوژی، روان‌پزشکی و روانشناسی به صورت یکپارچه به مراجعین سنین مختلف خدمت‌رسانی می‌کنند.

دبیر ستاد ملی جمعیت دانشگاه بقیه الله با بیان اینکه مراجعه کنندگان این کلینیک، از سنین نوجوانی است، ادامه داد: بسیاری از بیماری‌های زمینه‌ساز ناباروری در آینده، مانند آندومتریوز، سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS)، چاقی و واریکوسل، از سنین نوجوانی شروع می‌شوند. اصولی‌ترین اقدام برای حفظ باروری، آگاهی‌بخشی و مداخله به‌موقع در این سنین برای اصلاح سبک زندگی و درمان این عوامل خطر است.

وی با اشاره به تفاوت بنیادین این کلینیک با مراکز درمان ناباروری موجود در کشور، توضیح داد: تاکنون کلینیک‌های ما عمدتا به زوجینی خدمات ارائه می‌دادند که پس از یک سال تلاش برای فرزندآوری، با مشکل ناباروری مواجه شده بودند. اما کلینیک جدید، یک کلینیک سطح یک و دو پیشگیری از ناباروری است که هدف آن، حفظ و تقویت باروری از سنین نوجوانی، قبل از ازدواج، حین ازدواج و بعد از ازدواج به مراجعین است. البته دانشگاه بقیه الله کلینیک سطح سه یا همان درمان فوق تخصصی ناباروری را در بیمارستان نجمیه به صورت فعال دارد.

محبی‌تبار با بیان اینکه مراجعه به این کلینیک برای عموم آزاد است، اظهار امیدواری کرد که این الگوی نوین در طب پیشگیری بتواند در سراسر کشور فراگیر شود.