به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم مستند «بال‌های آوازخوان» به کارگردانی هیمن خالدی، پس از کسب جایزه بهترین فیلم مستند در جشنواره بین‌المللی بوسان، حضور در سه جشنواره جهانی رقابتی را تجربه می‌کند.

این فیلم در ادامه مسیر بین‌المللی‌اش، در هجدهمین دوره جشنواره فیلم‌های اروپایی Panorama European Film در مصر به نمایش درآمد.

این جشنواره میزبان مجموعه‌ای از آثار خلاقانه سال است و در آن آثاری از تهیه‌کنندگان اروپایی را که موفق به دریافت جوایز کن، ونیز، برلین و بوسان شده‌اند نیز به نمایش درآمد.

هم‌زمان با حضور در بخش مسابقه فیلم‌های بلند ملی در نوزدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت»، این فیلم در دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم دهوک یکی از جشنواره‌های معتبر کُردی نیز به رقابت می‌پردازد.