دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۸۴۴ میلیارد تومان انواع حمایت‌ها، کمک‌های بلاعوض و تسهیلات، متناسب با سطح و ریسک فناوری، به شرکت‌ها و طرح‌های این حوزه ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در نشست خبری «معرفی ابزار‌های نوین تامین مالی با تمرکز بر حوزه اقتصاد دیجیتال»، مسعود همدانلو، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال، اتصال‌پذیری و ارتباطات، به تشریح ماموریت‌ها و محور‌های پنج‌گانه فعالیت این ستاد پرداخت.

او با اشاره به تاریخچه و تغییرات ساختاری این ستاد گفت: ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال از سال ۹۸ با عناوین مختلفی فعالیت داشته و از سال گذشته با ادغام دو ستاد، موضوع «اتصال‌پذیری و ارتباطات» نیز به آن اضافه شد.

وی افزود: اگرچه به طور تخصصی حدود یک‌سوم شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه IT و مخابرات فعال هستند، اما واقعیت این است که همه ستاد‌ها از جمله حمل‌ونقل و سایر حوزه‌ها به نوعی با حوزه IT در تماس هستند و فعالیت ما عملاً کمکی برای کل اکوسیستم است.

دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال اولین محور فعالیت را «توسعه فناوری» عنوان کرد و گفت: ما بر اساس نیاز‌های احساس شده در اسناد بالادستی کشور، نیاز‌ها را اعلام می‌کنیم و از شرکت‌های توانمند برای بومی‌سازی تجهیزات یاری می‌طلبیم. نقش ما در اینجا «حامی» است تا بخش خصوصی وارد کار شود و ضمن انتقال و ارتقای دانش، به پویایی اکوسیستم کمک کند.

همدانلو دومین محور را «هوشمندسازی صنعت» دانست و اظهار کرد: ما تلاش می‌کنیم در صنایع مختلف و برای کاربرد‌های گوناگون هوشمندسازی را پیش ببریم. در برخی جا‌ها خود صنایع نیاز را احساس کرده و استقبال می‌کنند، اما در برخی جا‌ها این موضوع جزو اولویت‌هایشان نیست که ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا نیاز را معرفی و مزایای آن را نشان دهیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش گفت: در مرحله نهایی مسابقات بین‌المللی رایان ۳۰ هزار نفر از ۲۵ کشور دنیا شرکت کردند که برای ما افتخار بزرگی بود؛ به ویژه اینکه نفر اول مسابقات و چهار نفر برتر از فرزندان ایران بودند.

همدانلو از برنامه گسترده برای آموزش معلمان و دانش‌آموزان خبر داد و افزود: ما طرح آموزش یک میلیون دانش‌آموز و ۱۰۰ هزار معلم را با همکاری دانشگاه‌ها در دستور کار داریم. مفاهیم و مطالب درسی مطابق با استاندارد‌های روز دنیا طراحی شده تا معلمان آموزش ببینند و گواهینامه دریافت کنند.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که امروزه هوش مصنوعی با سرعت در حال پیشرفت است و گاهی دانش‌آموزان زودتر از ما با مفاهیم جدید آشنا می‌شوند. ما آموزش ۴۰ هزار معلم را با مفاهیم دانش اجتماعی و هوش مصنوعی آغاز کرده‌ایم. همچنین برای برگزیدگان مسابقات دانش‌آموزی خوارزمی دوره‌هایی برگزار کردیم تا با مسائل روز صنعت درگیر شوند.

بهبود فضای کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان در دولت دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال محور چهارم را «تسهیل فضای کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان در بخش دولتی و عمومی» برشمرد و گفت: تمام تلاش ما این است که اموری که اکنون دولت متولی آن است را به شرکت‌های دانش‌بنیان بسپاریم. این کار هم به کاهش تصدی‌گری دولت کمک می‌کند و هم نیاز‌های بخش دولتی با سرعت و دقت ابزار‌های نوین برطرف می‌شود.

وی در تشریح مصادیق این حوزه گفت: بحث «ارزش‌گذاری ملک» را با همکاری سازمان امور مالیاتی و بحث «معاملات خودرو» را پیش می‌بریم. همچنین در حوزه مدیریت بحران تفاهم‌نامه‌ای با سازمان مربوطه امضا شد تا از توان بخش خصوصی استفاده شود.

همدانلو در ادامه بر دو سطح از حمایت‌های این ستاد متمرکز شد و اظهار داشت: در بخش حمایت‌های مالی، تنها از اقداماتی حمایت می‌کنیم که برای «اولین بار» در کشور انجام شود و دارای نوآوری و ریسک باشد. حمایت از کار‌های تکراری در دستور کار نیست. این حمایت‌ها بسته به سطح فناوری و ریسک، گاهی به صورت بلاعوض (مشروط به تحقق شاخص‌ها) و گاهی در قالب تسهیلات ارائه می‌شود.

او ادامه داد: حمایت‌های قانونی و مقررات‌زدایی را بخش دیگری از حمایت‌های ستاد است. ستاد تمام تلاش خود را می‌کند تا شرکت‌های دانش‌بنیان وارد عرصه رقابت شوند، باری از دوش کشور بردارند و حتی بتوانیم به توسعه بازار‌های صادراتی آنها کمک کنیم.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون بالغ بر ۸۴۴ میلیارد تومان بسته به سطح فناوری و ریسک فناوری کمک و بلاعوض و تسهیلات داشته‌ایم.