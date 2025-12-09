پخش زنده
هواشناسی دریایی اعلام کرد: از صبح چهارشنبه تا پایان وقت جمعه وزش باد شدید و موجهای قابل توجه در مناطق ساحلی و دور از ساحل مازندران پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اداره هواشناسی دریایی استان مازندران هشدار سطح زرد برای مناطق ساحلی و دور از ساحل این استان صادر کرد.
بر اساس این هشدار، از صبح چهارشنبه ۱۹ آذر تا اواخر وقت جمعه ۲۱ آذر، وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا پیشبینی میشود.
بیشینه سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا ۱۳ متر بر ثانیه (۴۷ کیلومتر بر ساعت) خواهد رسید.
ارتفاع موج قابل ملاحظه نزدیک ساحل و دور از ساحل تا ۱.۳ متر و بیشینه ارتفاع موج تا ۲.۱ متر پیشبینی شده است.
این شرایط میتواند منجر به غرق شدن قایقها و شناورهای کوچک، اختلال در فعالیت صیادان و تردد شناورها شود.
هواشناسی دریایی به همه شناورها توصیه کرد از قایقرانی، فعالیتهای گردشگری دریایی و صیادی در این مدت خودداری کنند و در تردد شناورهای بزرگ نیز احتیاط لازم را به عمل آورند.