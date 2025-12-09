پخش زنده
امروز: -
در آستانه روز مادر؛ خانواده یک مقتول از قصاص گذشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در آستانه فرارسیدن روز مادر، خبری خوشایند در دادگستری گلستان رقم خورد. خانواده یک مقتول با حضور در دادگستری، رضایت خود را اعلام کردند تا گلی کوهکن، زنی که هفت سال پیش همسرش را به قتل رسانده و به اعدام محکوم شده بود، از حکم قصاص رهایی یابد.
گلی کوهکن که دارای یک فرزند خردسال است، سالها در انتظار اجرای حکم بود و طی این مدت افراد و گروههای مختلف، بهویژه خیران فعال در حوزه صلح و سازش، برای جلب رضایت خانواده مقتول تلاش کردند.
در نهایت، خانواده مقتول با اعلام گذشت، تصمیمی بزرگ و انسانی گرفتند؛ انتخابی که بهجای ادامه رنج و داغ سالهای گذشته، آرامش و آشتی را جاری کرد.
به گفته رئیس کل دادگستری گلستان، این پرونده یازدهمین مورد صلح و سازش از ابتدای امسال تاکنون در این استان است.