به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده با اشاره به اجرای موفق عملیات کشت انتظاری (خشکه‌کاری) گندم در دو قطعه ۵ و یک هکتاری در منطقه توت‌علیا بخش سردشت دزفول گفت: این عملیات با هدف استفاده بهینه از رطوبت خاک و افزایش عملکرد در شرایط کم‌آبی انجام شد.

وی با اشاره به نتایج تحقیقات علمی افزود: خشکه‌کاری به‌موقع، یعنی پیش از آغاز بارش‌های پاییزی، باعث می‌شود بذر گندم با نخستین بارش جوانه زده، استقرار ریشه سریع‌تر صورت گیرد و در نهایت عملکرد محصول نسبت به کشت‌های دیرهنگام افزایش یابد.

قمرزاده ضمن تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در هر دو مزرعه، رقم مهرگان به میزان ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار با دستگاه عمیق‌کار و پس از آماده‌سازی بستر شامل دیسک و چیزل کشت شد همچنین کود‌های پایه شامل سوپر فسفات تریپل، گوگرد، اوره و سولفات پتاسیم همزمان با کاشت مصرف شد.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول اجرای این روش را اقدامی علمی و کارآمد در مدیریت خشکسالی دانست و تصریح کرد: ترویج کشت انتظاری در مناطق مستعد، یکی از برنامه‌های مهم جهاد کشاورزی برای افزایش بهره‌وری و پایداری تولید گندم در سال زراعی جاری است.