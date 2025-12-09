به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: شهربانو صبا، یک قطعه پنج هکتاری از بوستان بزرگ جنگلی طرق است که اقدامات اجرایی آن تمام شده است و همزمان با هفته گرامیداشت مقام مادر و زن به عنوان هدیه ویژه مدیریت شهری به بانوان، افتتاح خواهد شد.

مهدی یعقوبی یعقوبی اظهار کرد: محیط جنگلی، این بوستان را به یکی از خاص‌ترین بوستان‌های بانوان مشهد تبدیل کرده و سومین بوستان جنگلی ویژه بانوان بعد از شهربانو‌های ریحانه و وکیل آباد است.

او با بیان اینکه در طراحی این بوستان سعی شده است کمترین آسیب به درختان برسد، افزود: مجموعه چوبی ورزش تی. آر. ایکس، زمین‌های بسکتبال و والیبال، وسایل ورزشی و بدنسازی، کافی‌شاپ، بازی‌های خاص و هیجانی و گروهی، اتاق مادر و کودک، مسیر دوچرخه و سلامت و آلاچیق، بخشی از امکانات گسترده‌ای است که در این بوستان برای بانوان طراحی و جانمایی شده است.

این مسئول اضافه کرد: تا پایان آذرماه دو بوستان دیگر شامل بوستان شهربانو ادیب با پنج هکتار در منطقه ۱۰ و بوستان یاس نبی با بیش از هفت هکتار در منطقه ۲ مشهد به بهره‌برداری خواهد رسید.