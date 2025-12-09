پخش زنده
رئیس فرهنگی ورزشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد:چهارمین دوره المپیاد بزرگ ورزشی کارگران یزد با هدف ترویج ورزش، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی در جامعه کار و تولید، از ۲۰ آذر آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، آقایی گفت: چهارمین دوره المپیاد بزرگ ورزشی کارگران یزد با هدف ترویج ورزش، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی در جامعه کار و تولید، از ۲۰ آذر آغاز میشود و به مدت پنج ماه ادامه خواهد داشت؛ رویدادی گسترده که امسال چهار قشر کارگری و خانوادههای آنان را به رقابت در ۱۱ رشته ورزشی دعوت میکند.
رئیس فرهنگی ورزشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد افزود: این دوره از المپیاد ویژه کارگران شاغل، فرزندان کارگران، کارگران بازنشسته و همچنین گروه پارالمپیاد شامل کارگران کمبینا و نابینا و فرزندان دارای معلولیت جسمی–حرکتی برگزار میشود.
وی، با اشاره به گستردگی این رقابتها افزود: هدف از برگزاری المپیاد، تقویت فرهنگ ورزش در محیطهای کاری و افزایش نشاط اجتماعی در کارگاهها است.
رئیس فرهنگی ورزشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، افزود:متقاضیان برای شرکت در این دوره میتوانند از طریق سامانه www.mvkyazd.ir اطلاعات لازم را دریافت کرده و ثبتنام خود را تکمیل کنند.
آقایی گفت: این المپیاد در پایان با برگزاری مراسم اختتامیه و تقدیر از برترینها به کار خود پایان خواهد داد.