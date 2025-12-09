به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مالکان خودرو‌های شخصی بنزین‌سوز می‌توانند برای ثبت‌نام و بهره‌مندی از طرح تبدیل رایگان خودروها به CNG به سامانه GCR.niopdc.ir مراجعه کنند.

بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان، خودرو‌های عمومی شامل تاکسی‌ها، وانت‌بارها، تاکسی‌های اینترنتی و نیز خودرو‌های سواری شخصی مدل ۱۳۹۴ به بعد، مشمول این طرح تبدیل رایگان هستند.

هدف از اجرای این طرح، کاهش مصرف بنزین، توسعه استفاده از سوخت پاک و افزایش ایمنی و بهره‌وری در ناوگان حمل‌ونقل عنوان شده است.