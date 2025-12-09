پخش زنده
مرحله جدید ثبتنام برای تبدیل رایگان خودروهای شخصی بنزینسوز به دوگانهسوز CNG در استان کردستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مالکان خودروهای شخصی بنزینسوز میتوانند برای ثبتنام و بهرهمندی از طرح تبدیل رایگان خودروها به CNG به سامانه GCR.niopdc.ir مراجعه کنند.
بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان، خودروهای عمومی شامل تاکسیها، وانتبارها، تاکسیهای اینترنتی و نیز خودروهای سواری شخصی مدل ۱۳۹۴ به بعد، مشمول این طرح تبدیل رایگان هستند.
هدف از اجرای این طرح، کاهش مصرف بنزین، توسعه استفاده از سوخت پاک و افزایش ایمنی و بهرهوری در ناوگان حملونقل عنوان شده است.