دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران روز‌های ۲۰ و ۲۱ آذرماه در بیمارستان قلب شهید رجایی، هتل قلب، با حضور متخصصان و پژوهشگران این حوزه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران با حضور معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی، ۲۰ و ۲۱ آذر ماه در بیمارستان قلب شهید رجایی، هتل قلب برگزار می‌شود.

آیین افتتاح دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران پنجشنبه؛ بیستم آذر با حضور محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی و جمعی از مدیران ارشد صنعت هسته‌ای و نیز معاون وزیر بهداشت و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در بیمارستان شهید رجایی برگزار خواهد شد.

دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران با محور‌هایی نظیر مطالعات پیش‌بالینی در پلاسما پزشکی، کاربرد‌های بالینی، تکنولوژی‌های نوین، بیومواد و مهندسی بافت، مهندسی، شبیه‌سازی و طراحی دستگاه‌ها، محیط‌های فعال پلاسمایی، ضدعفونی‌کنندگی و میکروب‌زدایی و نیز ایمنی، مقررات و استاندارد‌ها برگزار می‌شود.

گفتنی است در دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران از جدیدترین سامانه‌های پلاسماتراپی با کاربرد‌های پزشکی رونمایی خواهد شد.