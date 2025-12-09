به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: مراجعه افراد با علائم بیماری‌های تنفسی عفونی به بیمارستان‌های خوزستان ۲۰ درصد افزایش یافته است.

دکتر فرهاد سلطانی با اشاره به وضعیت شیوع بیماری‌های تنفسی عفونی به ویژه آنفلوآنزا اظهار کرد: از ابتدای آبان تا نیمه آبان امسال، ۹ هزار و ۴۰۰ بیمار و از نیمه آبان تا پایان آبان حدود ۱۱ هزار بیمار با علائم بیماری‌های تنفسی عفونی به مراکز درمانی شهر‌های تابعه دانشگاه جندی شاپور مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: در مجموع در یک ماه تا یک ماه و نیم اخیر تعداد مراجعه‌کنندگان با مشکلات تنفسی عفونی به بیمارستان‌های این دانشگاه در خوزستان، حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: به نظر می‌رسد این وضعیت شیوع بیماری‌های تنفسی عفونی تا بهمن‌ماه ادامه پیدا کند.

دکتر سلطانی در ادامه بیان کرد: هر چند در بیمارستان‌ها ازدحام بیماران را داریم، اما با تمهیدات اندیشیده‌شده، مشکلی در ارائه خدمات وجود ندارد. برای خدمات‌رسانی به کودکان بیمار نیز ICU اورژانس در بیمارستان کودکان اهواز راه‌اندازی شده است.