جشنواره پاییزی «حکایت برگ و باد» در بوستان های بانوان مشهد در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد مقدس گفت: با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و بهنمایشگذاشتن زیباییهای فصل پاییز، جشنواره «حکایت برگ و باد» در بوستانهای شهربانو در حال برگزاری است.
حامد فیضاللهی افزود: این رویداد از ۱۵ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴، در ۱۱ بوستان ویژه بانوان با ایجاد معبر پاییزی، المانها و میوههای مناسب با فصل و ایجاد قابهای زیبای پاییزی برای عکاسی بانوان در حال اجراست.
این رویداد در بوستانهای حجاب و پردیس در منطقه۲، بوستان بهار در منطقه۳، بوستان ارم در منطقه۴، بوستان وحدت در منطقه۵، بوستان نصرت در منطقه۶، ریحانه در منطقه۷، شهربانو کوهسنگی در منطقه۸، شهربانو وکیلآباد در منطقه۹ و شهربانو ملت و مادروکودک در منطقه۱۱ برگزار میشود.