برخی مدارس استان سمنان به علت شیوع آنفولانزا و تشدید آلودگی هوا روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، بر اساس پروتکل واگذاری اختیار غیرحضوری شدن مدارس به مدیران در شرایط خاص شیوع بیماری و به استناد ماده ۱۰۷ آییننامه اجرایی مدارس، با اعلام مدیران و تأیید شورای مدارس و پس از اطلاعرسانی به ادارات آموزش و پرورش مربوطه، کلاسهای درس تعدادی از واحدهای آموزشی استان در روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
فهرست این مدارس به شرح زیر است:
شهرستان سرخه:مدرسه حضرت سمیه(س)
شهرستان دامغان:مدرسه ابتدایی حضرت رقیه(س) و نیازهای ویژه مادرهنرستان دخترانه کوثر
منطقه امیرآباد:مدرسه کودکان استثنایی کوه زراستثنایی ضمیمه دبستان امام محمدتقی(ع)
شهرستان شاهرود:دبیرستانهای نمونه دولتی الزهرا، فرزانگان دوره دوم، شهید بهشتی دوره دوم، زکریای رازی، امیرکبیر، دارالفنون، بشارتدبستانهای فرهنگ، فجر، شهید فهمیده، امام زمان، رویان، سمیه، شهید باکری، مولوی، میثاق
منطقه بسطام:دبیرستان شهدادبستان ۷۲ تندبستان شهیدان نظریهدبیرستان اولی الامردبستان عمار یاسردبیرستان خیرخادمی دبستان حضرت معصومه(س) دبستان ۲۲ بهمن
شهرستان میامی:مدرسه بلال جهانآباد دبستان ابن یمین فرومد (پایه چهارم و پنجم)
شهرستان مهدیشهر:دبیرستان دخترانه دوره دوم شهداهنرستان پسرانه شهید کیپور آموزشگاه نجمالدین آموزشگاه ابتدایی یادگار امام (پایه ششم)
شهرستان سمنان:هنرستان دخترانه فضیلت،هنرستان چمران هنرستان شریعتی ،هنرستان فامیلی،دبیرستان بایگان متوسطه اول دبستان سردار
دبستان نبوت ،دبستان ابن سینا
شهرستان آرادان:دبستان ساره ( پایه دوم و سوم)دبستان جوادالائمه(ع) (پایه اول، پنجم، ششم)دبیرستان تقوی (پایه هفتم) دبیرستان شرف (پایه دوازدهم انسانی)دبستان سمیه (پایههای اول پنجم و دوم)کلیه دروس کلاسهای فوق، مطابق با برنامه هفتگی، بهصورت آنلاین و در بستر شبکه آموزشی دانشآموز (شاد) ارائه خواهد شد.
از دانشآموزان درخواست میشود نسبت به حضور بهموقع و فعال در کلاسهای مجازی اقدام کنند.
این اداره کل ضمن تقدیر از مدیران مدارس برای تصمیمگیری مسئولانه و بهموقع منطبق بر پروتکلهای بهداشتی و آموزشی، بر ضرورت رعایت دستورالعملهای بهداشتی و پرهیز از رفتار سلیقهای تأکید میکند.