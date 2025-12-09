مدیر حوزه های علمیه کشور گفت: مبلغ در امر تبلیغ باید راهبری، شبکه سازی و انسجام بخشی داشته باشد و این هنریست که مبلغ با توان مشارکت افزایی و با استفاده از ظرفیت همه قشر ها به کار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله علیرضا اعرافی صبح امروز در اختتامیه جشنواره جنات بر صیانت از روش های سنتی در امر تبلیغ تاکید کرد و گفت: در کنار آن باید ابتکار و خلاقیت را در تبلیغ در نظر داشت و روش ها و شیوه های عصر را نیز به کار برد

وی با اشاره به اینکه تبلیغ در هر عصری با شیوه و راهبرد خاص همان عصر با ابداع و نو آوری همراه بوده گفت: حوزه در هر دوره با ابداع و نو آوری همراه بوده و در روز گار امروز هم تبلیغ نوآورانه اقتضای شرایط حاضر است.

مدیر حوزه های علمیه کشور با تاکید بر رعایت شئون و ضوابط حوزه در تبلیغ گفت: باید در نوآوری های تبلیغی ضوابط و شئون حوزه همراه با ابداع و نوآوری تبلیغی توامان شود تا اثرات پیش بینی شده میسر شود.

آیت الله اعرافی تاکید کرد: مبلغ در امر تبلیغ باید راهبری، شبکه سازی و انسجام بخشی داشته باشد و این یک هنری است که مبلغ با توان مشارکت افزایی و با استفاده از ظرفیت همه قشر ها در سطح مختلف مردم به کار گیرد.

وی افزود: راهبری در حوزه را هم باید در نظر داشت نوآوری و ابتکار و خلاقیت همراه با راهبرد مشخص و با هدف باشد.

چهارمین دوره جشنواره جنات در موضوعات و محور های خانواده ، زیست عفیفانه و هویت نوجوان و جوان برگزار شد و در این محور ها ۱۲۵۳ کار نوآورانه و تجربه تبلیغی در زمینه های تبلیع عمومی، تبلیغ اجتماعی ، و تبلیغ تخصصی ارائه شده که در پایان ۶2 نفر مبلغ برتر معرفی شدند.

در این جشنواره ۴۲ درصد خواهران و ۵۲ درصد هم برادران مبلغ شرکت کردند.