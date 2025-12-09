به مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س)، جشن بزرگ «مادر، ملکه مهربانی» به همت شهرداری مشهد در میدان مادر تدارک دیده است.

مشهد، میزبان جشن بزرگ «مادر، ملکه مهربانی»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: این رویداد مادر دختری با هدف تجلیل از اقشار خاص مادران در فرهنگسرا‌های مختلف برنامه‌ریزی شده است.

جاوید کیانی با بیان اینکه در هفته گرامیداشت مقام زن، جشن‌های فرهنگی ورزشی در بوستان‌های بانوان برگزار می‌شود، افزود: در این هفته اردو‌های مادر و دختری، قدردانی از بانوان خانه‌دار باافتخار و مادران نخبه‌پرور هم تدارک دیده شده است.

وی عنوان کرد: اکران‌ها و فضاسازی‌های شهری و نقاشی دیوار بوستان‌های بانوان نیز در دستور کار قرار دارد.

کیانی ادامه داد: نمایشگاه ایوان خلاقیت نیز به مناسبت این ایام در نظر گرفته شده که رویداد مشارکتی هنرجویان کلاس‌های آموزشی در ارائه دست‌سازه‌ها است.