کتاب پروانههای باغ طوبی در اصفهان با موضوع وصیتهای شهدا منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نویسنده کتاب «پروانههای باغ طوبی» با بیان اینکه این کتاب حاوی وصیتنامهها و زندگینامههای ۱۵۰ شهید دفاع مقدس از منطقه ملکشهر اصفهان است گفت: هدف از گردآوری وصیتنامههای شهدای ملکشهر اصفهان حفظ و ماندگاری فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت است.
فریده هداوندی با بیان اینکه منطقه ملکشهر در شمال اصفهان، مهاجرپذیر و نیازمند توجه بیشتر فرهنگی است، افزود: بخشی از وصیتنامهها از طریق خانوادهها و با همکاری بنیاد شهید جمعآوری شده است.
این بانوی فعال فرهنگی که بیش از ۱۲ سال در حوزه فرهنگی فعالیت دارد با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد وصیتنامهها حاوی مضامین عمیق اعتقادی و عاشقانه نسبت به ولایت فقیه است، افزود: شهدا با وجود سن کم و گاهی سطح تحصیلات پایین، وصیتنامههای خود را با آیات قرآن و مضامین بلند آغاز کردهاند که نشان از ایمان راسخ آنان دارد.
هداوندی از شهید طاهرزاده به عنوان شهید شاخص منطقه نام برد.
کتاب «پروانههای باغ طوبی» علاوه بر وصیتنامهها، شامل خاطرات، زندگینامهها و تصاویر شهدا است.