مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات با اشاره به زمانبندی و جزئیات آزمون جشنواره مشکات گفت: آزمون بانوان ۲۰ آذر و آزمون آقایان ۲۱ آذر، رأس ساعت ۹ صبح آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام مجتبی محمدی مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات با تشریح روند برگزاری نخستین جشنواره حفظ و مفاهیم قرآن کریم «مشکات» گفت: مهمترین مرحله پیشِرو، آزمونهای کتبی بانوان و آقایان است که امسال با برنامهریزی دقیق و سامانهای مستقل اجرا خواهد شد.
حجتالاسلام محمدی با اشاره به اینکه جشنواره امسال با محوریت «حفظ کل قرآن»، «ترجمه» و «تفسیر سوره حجرات» طراحی شده است، افزود: برای برگزاری بخش کتبی، زمانبندی مشخصی در نظر گرفتهایم تا شرکتکنندگان بدون ابهام در آزمون حاضر شوند. آزمون بانوان ۲۰ آذر و آزمون آقایان ۲۱ آذر، رأس ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد. لینک ورود به آزمون نیز پیش از شروع، از طریق پیامک برای شرکتکنندگان ارسال میشود.
وی با تأکید بر نظم و ضوابط آزمون ادامه داد: مدت زمان پاسخگویی به هر سؤال ۶۰ ثانیه است و آزمون دارای نمره منفی خواهد بود. همچنین، برای رعایت عدالت آزمونی، هر دستگاه الکترونیکی تنها یکبار امکان شرکت در آزمون را دارد.
مدیرعامل مؤسسه قرآن کریم مشکات تصریح کرد: آزمون کتبی شامل ۵۰ سؤال از حفظ کل قرآن، ۴۰ سؤال از ترجمه برگرفته از ترجمه آیتالله العظمی مکارم شیرازی و ۱۰ سؤال از تفسیر نمونه سوره حجرات است.
حجتالاسلام محمدی همچنین درباره نحوۀ شرکت روشندلان گفت: زمان دقیق آزمون ویژه این افراد بهصورت جداگانه اطلاعرسانی میشود تا امکان دسترسی مناسب برای آنان فراهم شود.
وی درباره مراحل بعدی رقابتها توضیح داد: مرحله شفاهی دوم بهمن ماه سال جاری با حضور ممتحنین سازمان دارالقرآن برگزار میشود و افرادی که حدنصاب لازم را دریافت کنند، علاوه بر جوایز جشنواره، امکان دریافت مدرک حفظ عمومی سازمان دارالقرآن کریم را خواهند داشت.
مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات ادامه داد: در روز آزمون شفاهی، داوران ۱۰ نفر از آقایان و ۱۰ نفر از بانوان را بهعنوان ممتازان اولیه معرفی میکنند و پس از ارزیابی نهایی، رتبههای اول تا سوم هر بخش تعیین خواهد شد.
*جوایز و امتیازات ویژه مشکات
حجتالاسلام محمدی با اشاره به بخش جوایز گفت: به نفرات برتر جشنواره، به ترتیب ۷۰، ۴۰ و ۲۰ میلیون تومان اهدا میشود. همچنین شرکتکنندگانی که رتبه چهارم تا دهم را کسب کنند، همراه خانواده خود سهروز مهمان مؤسسه مشکات در شمال کشور خواهند بود.
وی تأکید کرد: هدف از برگزاری جشنواره تنها برگزاری رقابت نیست، بلکه ایجاد پیوندی میان حفظ، فهم آیات و تفسیر اجتماعی سوره حجرات است تا حافظان قرآن بتوانند دانش عملی خود را تقویت کنند.
مدیرعامل مشکات در پایان افزود: مؤسسه مشکات تلاش کرده است الگویی تازه و تکمیلکننده از فعالیتهای قرآنی کشور ارائه دهد. ما در کنار توجه به حفظ کل، محور آموزش مفاهیم و اخلاق قرآنی را نیز برجسته کردهایم تا شرکتکنندگان بتوانند در کنار مهارت حفظ، مهارت فهم و تدبر را هم به دست آورند.