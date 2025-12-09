به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان جشن‌وسرور هم‌زمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت زهرای مرضیه(س) با حضور اقشار مختلف مردم در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و دیگر اماکن مذهبی نقاط مختلف استان خوزستان دیار سردار سرلشکر شهید علی هاشمی برگزار می‌شود.

نام و نشانی برخی از این اماکن به شرح زیر است:

مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) نشانی: اهواز، کوی ملت، خیابان شیخ نبهان، بین میدان عامری و خیابان دانیال زمان: سه‌شنبه هجدهم آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا، به مدت دو شب سخنران: حجت‌الاسلام مجتبی احمدیان مولودی‌خوان: جلال مجدم همراه با قرائت زیارت امین‌الله، مسابقه و اهدای جوایز

هیئت متوسلین به حضرت زهرا(س) نشانی: اهواز، خیابان پیروزی، نبش خیابان سلمان فارسی، بیت الزهرا(س) زمان: سه‌شنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۲۰:۳۰ سخنران: حجت‌الاسلام سید عادل هاشمی فخر مولودی‌خوانان: سید محمد امام، سید سجاد امام، سید محسن امام و سید محمدعلی امام

هیئت کریم اهل‌بیت(ع) نشانی: اهواز، خیابان شهید عظیم، نبش خیابان شهید ادهم زمان: چهارشنبه نوزدهم آذرماه، ساعت ۲۱:۳۰ سخنران: حجت‌الاسلام محمدرضا توانانیا مولودی‌خوانان: سید محسن امام، سید محمدعلی امام، فرید آلبوغبیش و محمدحسین پورفاطمی همراه با تجلیل از مادر شهید مجتبی غلام‌پور از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه توزیع آش نذری حضرت زهرا(س)

هیئت ابناءالزهراء(س) نشانی: اهواز، ناصرخسرو جنوبی، نبش دهخدا، مسجد حضرت رسول اکرم(ص) زمان: چهارشنبه نوزدهم آذرماه، ساعت ۱۸:۳۰ سخنران: حجت‌الاسلام جوانمردزاده با مولودی‌خوانی مداحان اهل‌بیت(ع)

هیئت محبان فاطمه الزهرا(س) نشانی: اهواز، کوی شهید باهنر، کوی ترابری، پارک قیام، در جوار شهدای گمنام زمان: سه‌شنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۱۸:۳۰

هیئت خدام الحسین(ع) نشانی: اهواز، فاز پنج پادادشهر، انتهای بلوار هاتف، مسجد امام حسين(ع) مکان: چهارشنبه نوزدهم آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا، به مدت دو شب به همراه سخنرانی، مولودی‌خوانی و سفره اطعام حضرت زهرا(س)

هیئت عاشورایی انصارالمهدی(عج) نشانی: خرمشهر، خیابان نقدی، کوچه شهید رحیمی، مسجد امام محمدباقر(ع) زمان: پنج‌شنبه بیستم آذرماه، ساعت ۲۰

مسجد اباالفضل العباس(ع) نشانی: اهواز، بخش اسماعیلیه، روستای کاظمی یک زمان: سه‌شنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۲۰ سخنران: حجت‌الاسلام عباس سیلاوی مولودی‌خوان: سید علی موسوی شاعر: سعید زهیری

روستای یوبه نشانی: شادگان زمان: سه‌شنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۲۱ سخنران: محمد طاهری مولودی‌خوان: یونس کعبی شاعر: عباس زرگانی

حسینیه اولاد مسلم(ع) نشانی: شادگان، مزیدیه زمان: سه‌شنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۱۹:۳۰ قاری قرآن: موسی آلبوخنفر قرائت دعای توسل: حسن نادری

محفل انس با قرآن نشانی: شادگان، آخر آسفالت، بعد از میدان، روبه‌روی پارک دولت زمان: سه‌شنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۲۰ قاری قرآن: سید فؤاد شوکاوی حافظ کل قرآن: محمدمهدی سالمی مولودی‌خوان: مرتضی بچاری مجری: محیی کاملی

حسینیه اعظم نشانی: ایذه زمان: پنج‌شنبه بیستم آذرماه، ساعت ۱۴ همراه با دست‌بوسی مادران

حسینیه رضازاده نشانی: جنت‌مکان، انتهای خیابان بسیج زمان: چهارشنبه نوزدهم آذرماه، ساعت ۲۰ سخنران: حجت‌الاسلام صالحی مولودی‌خوان: محمدحسین کرمی همراه با اجرای برنامه‌های متنوع و جذاب و جوایز ارزشمند و قرعه‌کشی ویژه بانوان

شبکه فرهنگی نغمه‌های عشق نشانی: اندیمشک، خیابان انقلاب، جنب کانون شهید مطهری زمان: سه‌شنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۱۶:۳۰ همراه با ختم قرآن و قرائت حدیث کسا

مسجد امام هادی(ع) نشانی: بندر امام خمینی(ره) زمان: سه‌شنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۱۵ همراه با آیین سه‌شنبه‌های مهدوی و سفره متبرک ویژه بانوان

هیئت محبان اهل‌بیت(ع) نشانی: بندر امام خمینی(ره)، فاز ۲، مجموعه فرهنگی و مذهبی خیمه‌گاه امام حسین(ع) زمان: سه‌شنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۱۹ سخنران: حجت‌الاسلام سعید شروگی مولودی‌خوانان: احمد عساکره مطلب درویشی همراه با اجرای ویژه‌برنامه‌های کودکان

جشن خانگی نشانی: بندر امام خمینی(ره)، فاز سه، خیابان راه‌آهن ۵ زمان: چهارشنبه نوزدهم آذرماه، ساعت ۱۵ ویژه بانوان

حسینیه المهدی(عج) نشانی: بندر امام خمینی(ره) زمان: سه‌شنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۲۰:۳۰ مولودی‌خوانان: رضا بانی و نصرالله صحراگرد

مسجد امیرالمؤمنین(ع) نشانی: اروندکنار، روستای منیوحی، نهر سلیم زمان: چهارشنبه نوزدهم آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا همراه با مسابقات قرآن و عترت بسیج ویژه نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان

مسجد حجة بن الحسن(عج) نشانی: اروندکنار، نهر حد زمان: پنج‌شنبه بیستم آذرماه، ساعت ۱۶ همراه با مسابقه کیک پزی ویژه بانوان

مسجد سیدالشهدا(ع) نشانی: باغملک، خیابان شهید رجایی، نبش خیابان شهید نریمانی زمان: سه‌شنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۱۵:۳۰

مسجد رسول الاعظم(ص) نشانی: حمیدیه، کوی توحيد، خیابان اول زمان: پنج‌شنبه بیستم آذرماه، ساعت ۱۹:۳۰ قاریان قرآن: علیرضا بیژنی و امیرحسین طرفی مبتهل: ناصر بریچی مجری محمدجواد ساعدی

سالن شهید بقایی نشانی: بهبهان زمان: سه‌شنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۱۸:۳۰ با اجرای: شیخ خندان امیر سلطانی با حضور: علی‌اکبر قلیچ و مجتبی کرمی

حسینیه عباسیه نشانی: آبادان، ایستگاه ۱۲، روبه‌روی سید عباس(ره)، خیابان بهار ۱۰۶ زمان: سه‌شنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۲۱:۳۰ مولودی‌خوانان: حیدر راضی پور، میرزاعلی غانمی، حبیب نصاری، منصور حلفی، میلاد وائلی، میرزامحمد بغلانی، حسین سلیمانی، محمد ثامری، محمدرضا عبادی و علیرضا نصاری

محفل انس با قرآن نشانی: آبادان، خیابان ولایت، روبه‌روی شهر کتاب، دارالقرآن حضرت فاطمه(س) زمان: چهارشنبه ۱۹ آذرماه، ساعت ۱۵:۱۵ ویژه بانوان

حسینیه خدام العباس(ع) نشانی: دزفول، کوی سعدی، بین خیابان سعدی ۳ و خیابان سعدی ۴، خیابان شهید حسین‌پور، حسینیه حضرت زینب(س) زمان: چهارشنبه نوزدهم آذرماه، ساعت ۲۱ سخنران: حجت‌الاسلام علی‌نژاد مولودی‌خوانان: ایمان نظریان، عليرضا خوشحال و داوود روغنیان

مسجد حضرت ابوالفضل‌العباس(ع)نشانی: اهواز، بهارستان، بلوار صدف، تقاطع آفرینش زمان: پنج‌شنبه بیستم آذرماه، ساعت ۱۸:۴۶سخنران: حجت‌الاسلام خانه مسجدیمولودی‌خوان: اسماعیل شریف‌پورمجری: احسان سعدی

مسجد شهدانشانی: اهواز، کوی ابوذر، خیابان اصلیزمان: سه‌شنبه هجدهم آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجت‌الاسلام آل کثیر مولودی‌خوان: احمد سواری

مسجد حضرت ولی‌عصر(عج)نشانی: اهواز، کارونزمان: سه‌شنبه هجدهم آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشاسخنران: حجت‌الاسلام محسنی مولودی‌خوان: مسعود مکوندی با اجرای گروه ریحانه النبی(ص)

مسجد حضرت حمزه سیدالشهدا(ع)نشانی: اهواز، سپیدار، بین خیابان ۱۶ و خیابان ۱۷زمان: سه‌شنبه هجدهم آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشاویژه بانوان

پارک ساحلی نشانی: سردشت زیدون، در جوار تربت پاک شهدای گمنام زمان: سه‌شنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۱۴:۳۰سخنران: حجت‌الاسلام شاکربا اجرای گروه سرود معراج

یادمان شهدای گمنام نشانی: اهواز، شهرک نفت، پارک سلامت، در جوار تربت پاک شهدای گمنام زمان: سه‌شنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۲۰