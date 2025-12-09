اعلام مکان و زمان جشن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در خوزستان
همزمان با سالروز ولادت پر خیروبرکت حضرت صدیقه طاهره (س) جشن و سرور با حضور مردم ولایتمدار خوزستان در نقاط مختلف این استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جشنوسرور همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت زهرای مرضیه(س) با حضور اقشار مختلف مردم در مساجد، حسینیهها، تکایا و دیگر اماکن مذهبی نقاط مختلف استان خوزستان دیار سردار سرلشکر شهید علی هاشمی برگزار میشود.
نام و نشانی برخی از این اماکن به شرح زیر است:
مسجد حضرت فاطمه زهرا(س)نشانی: اهواز، کوی ملت، خیابان شیخ نبهان، بین میدان عامری و خیابان دانیالزمان: سهشنبه هجدهم آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا، به مدت دو شب سخنران: حجتالاسلام مجتبی احمدیان مولودیخوان: جلال مجدمهمراه با قرائت زیارت امینالله، مسابقه و اهدای جوایز
هیئت متوسلین به حضرت زهرا(س)نشانی: اهواز، خیابان پیروزی، نبش خیابان سلمان فارسی، بیت الزهرا(س)زمان: سهشنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۲۰:۳۰سخنران: حجتالاسلام سید عادل هاشمی فخرمولودیخوانان: سید محمد امام، سید سجاد امام، سید محسن امام و سید محمدعلی امام
هیئت کریم اهلبیت(ع)نشانی: اهواز، خیابان شهید عظیم، نبش خیابان شهید ادهم زمان: چهارشنبه نوزدهم آذرماه، ساعت ۲۱:۳۰سخنران: حجتالاسلام محمدرضا توانانیا مولودیخوانان: سید محسن امام، سید محمدعلی امام، فرید آلبوغبیش و محمدحسین پورفاطمی همراه با تجلیل از مادر شهید مجتبی غلامپور از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه توزیع آش نذری حضرت زهرا(س)
هیئت ابناءالزهراء(س)نشانی: اهواز، ناصرخسرو جنوبی، نبش دهخدا، مسجد حضرت رسول اکرم(ص)زمان: چهارشنبه نوزدهم آذرماه، ساعت ۱۸:۳۰سخنران: حجتالاسلام جوانمردزادهبا مولودیخوانی مداحان اهلبیت(ع)
هیئت محبان فاطمه الزهرا(س)نشانی: اهواز، کوی شهید باهنر، کوی ترابری، پارک قیام، در جوار شهدای گمنام زمان: سهشنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۱۸:۳۰
هیئت خدام الحسین(ع)نشانی: اهواز، فاز پنج پادادشهر، انتهای بلوار هاتف، مسجد امام حسين(ع)مکان: چهارشنبه نوزدهم آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا، به مدت دو شب به همراه سخنرانی، مولودیخوانی و سفره اطعام حضرت زهرا(س)
هیئت عاشورایی انصارالمهدی(عج)نشانی: خرمشهر، خیابان نقدی، کوچه شهید رحیمی، مسجد امام محمدباقر(ع)زمان: پنجشنبه بیستم آذرماه، ساعت ۲۰
مسجد اباالفضل العباس(ع)نشانی: اهواز، بخش اسماعیلیه، روستای کاظمی یکزمان: سهشنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۲۰سخنران: حجتالاسلام عباس سیلاوی مولودیخوان: سید علی موسوی شاعر: سعید زهیری
روستای یوبه نشانی: شادگان زمان: سهشنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۲۱سخنران: محمد طاهریمولودیخوان: یونس کعبیشاعر: عباس زرگانی
حسینیه اولاد مسلم(ع)نشانی: شادگان، مزیدیه زمان: سهشنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۱۹:۳۰قاری قرآن: موسی آلبوخنفرقرائت دعای توسل: حسن نادری
محفل انس با قرآن نشانی: شادگان، آخر آسفالت، بعد از میدان، روبهروی پارک دولتزمان: سهشنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۲۰قاری قرآن: سید فؤاد شوکاوی حافظ کل قرآن: محمدمهدی سالمی مولودیخوان: مرتضی بچاری مجری: محیی کاملی
حسینیه اعظمنشانی: ایذهزمان: پنجشنبه بیستم آذرماه، ساعت ۱۴همراه با دستبوسی مادران
حسینیه رضازاده نشانی: جنتمکان، انتهای خیابان بسیج زمان: چهارشنبه نوزدهم آذرماه، ساعت ۲۰سخنران: حجتالاسلام صالحیمولودیخوان: محمدحسین کرمیهمراه با اجرای برنامههای متنوع و جذاب و جوایز ارزشمند و قرعهکشی ویژه بانوان
شبکه فرهنگی نغمههای عشقنشانی: اندیمشک، خیابان انقلاب، جنب کانون شهید مطهری زمان: سهشنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۱۶:۳۰همراه با ختم قرآن و قرائت حدیث کسا
مسجد امام هادی(ع)نشانی: بندر امام خمینی(ره)زمان: سهشنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۱۵همراه با آیین سهشنبههای مهدوی و سفره متبرکویژه بانوان
هیئت محبان اهلبیت(ع)نشانی: بندر امام خمینی(ره)، فاز ۲، مجموعه فرهنگی و مذهبی خیمهگاه امام حسین(ع)زمان: سهشنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۱۹سخنران: حجتالاسلام سعید شروگیمولودیخوانان: احمد عساکره مطلب درویشیهمراه با اجرای ویژهبرنامههای کودکان
جشن خانگینشانی: بندر امام خمینی(ره)، فاز سه، خیابان راهآهن ۵زمان: چهارشنبه نوزدهم آذرماه، ساعت ۱۵ویژه بانوان
حسینیه المهدی(عج)نشانی: بندر امام خمینی(ره)زمان: سهشنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۲۰:۳۰مولودیخوانان: رضا بانی و نصرالله صحراگرد
مسجد امیرالمؤمنین(ع)نشانی: اروندکنار، روستای منیوحی، نهر سلیمزمان: چهارشنبه نوزدهم آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا همراه با مسابقات قرآن و عترت بسیج ویژه نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان
مسجد حجة بن الحسن(عج)نشانی: اروندکنار، نهر حدزمان: پنجشنبه بیستم آذرماه، ساعت ۱۶همراه با مسابقه کیک پزیویژه بانوان
مسجد سیدالشهدا(ع)نشانی: باغملک، خیابان شهید رجایی، نبش خیابان شهید نریمانی زمان: سهشنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۱۵:۳۰
مسجد رسول الاعظم(ص)نشانی: حمیدیه، کوی توحيد، خیابان اولزمان: پنجشنبه بیستم آذرماه، ساعت ۱۹:۳۰قاریان قرآن: علیرضا بیژنی و امیرحسین طرفیمبتهل: ناصر بریچی مجری محمدجواد ساعدی
سالن شهید بقایینشانی: بهبهانزمان: سهشنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۱۸:۳۰با اجرای: شیخ خندان امیر سلطانیبا حضور: علیاکبر قلیچ و مجتبی کرمی
حسینیه عباسیهنشانی: آبادان، ایستگاه ۱۲، روبهروی سید عباس(ره)، خیابان بهار ۱۰۶زمان: سهشنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۲۱:۳۰مولودیخوانان: حیدر راضی پور، میرزاعلی غانمی، حبیب نصاری، منصور حلفی، میلاد وائلی، میرزامحمد بغلانی، حسین سلیمانی، محمد ثامری، محمدرضا عبادی و علیرضا نصاری
محفل انس با قرآن نشانی: آبادان، خیابان ولایت، روبهروی شهر کتاب، دارالقرآن حضرت فاطمه(س)زمان: چهارشنبه ۱۹ آذرماه، ساعت ۱۵:۱۵ویژه بانوان
حسینیه خدام العباس(ع)نشانی: دزفول، کوی سعدی، بین خیابان سعدی ۳ و خیابان سعدی ۴، خیابان شهید حسینپور، حسینیه حضرت زینب(س)زمان: چهارشنبه نوزدهم آذرماه، ساعت ۲۱سخنران: حجتالاسلام علینژاد مولودیخوانان: ایمان نظریان، عليرضا خوشحال و داوود روغنیان
مسجد حضرت ابوالفضلالعباس(ع)نشانی: اهواز، بهارستان، بلوار صدف، تقاطع آفرینش زمان: پنجشنبه بیستم آذرماه، ساعت ۱۸:۴۶سخنران: حجتالاسلام خانه مسجدیمولودیخوان: اسماعیل شریفپورمجری: احسان سعدی
مسجد شهدانشانی: اهواز، کوی ابوذر، خیابان اصلیزمان: سهشنبه هجدهم آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجتالاسلام آل کثیر مولودیخوان: احمد سواری
مسجد حضرت ولیعصر(عج)نشانی: اهواز، کارونزمان: سهشنبه هجدهم آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشاسخنران: حجتالاسلام محسنی مولودیخوان: مسعود مکوندی با اجرای گروه ریحانه النبی(ص)
مسجد حضرت حمزه سیدالشهدا(ع)نشانی: اهواز، سپیدار، بین خیابان ۱۶ و خیابان ۱۷زمان: سهشنبه هجدهم آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشاویژه بانوان
پارک ساحلی نشانی: سردشت زیدون، در جوار تربت پاک شهدای گمنام زمان: سهشنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۱۴:۳۰سخنران: حجتالاسلام شاکربا اجرای گروه سرود معراج
یادمان شهدای گمنام نشانی: اهواز، شهرک نفت، پارک سلامت، در جوار تربت پاک شهدای گمنام زمان: سهشنبه هجدهم آذرماه، ساعت ۲۰