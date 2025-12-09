اداره بنادر و دریانوردی کیش اعلام کرد: با توجه به هشدار اداره‌کل هواشناسی هرمزگان، تردد شناور‌های مسافربری فردا تا ساعت ۱۵ ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اداره کل بنادر و دریانوردی کیش اعلام کرد: بر اساس پیش‌بینی وضعیت جوی و وزش باد‌های شرقی، افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا، محدودیت‌ها و شرایط تردد شناور‌ها در روز چهارشنبه ۱۹ آذر اعلام شد.

تردد شناور‌های حمل خودرو با رعایت نکات ایمنی و تمهیدات لازم بلامانع است.

تردد شناور‌های صیادی و قایق‌ها از ساعت ۱۶ با رعایت نکات ایمنی و تمهیدات لازم بلامانع است.

با توجه به متلاطم شدن دریا و افزایش ارتفاع موج، از ساکنان و گردشگران خواسته شده از انجام فعالیت‌های دریایی غیرضروری خودداری کنند و برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، تمامی نکات ایمنی را رعایت کنند.

مسافران و گردشگران برای اطلاع از وضعیت جوی و تردد شناورها، با شماره تلفن گویای ۰۷۶۴۶۵۷۷ غرب هرمزگان و شماره ۰۷۶۴۲۴۸۸۸ در کیش تماس بگیرند.