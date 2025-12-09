پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان اصلاندوز گفت: محور اصلاندوز – طاهرآباد در محدوده پادگان به دلیل اجرای عملیات عمرانی مربوط به احداث پل روستای افچی و تکمیل سلسله اقدامات ایمنسازی، از امروز به مدت ۲۰ روز با محدودیت ترافیکی همراه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نادر جنگی بابیان اینکه در این مدت، عبور و مرور خودروها از طریق راه انحرافی احداثشده انجام میگیرد افزود:احداث پل و تقویت زیرساختهای ایمنی در این محور، از نیازهای اساسی و حیاتی منطقه است و این مسیر یکی از شریانهای مهم تردد در شهرستان مرزی اصلاندوز محسوب میشود که ایمنسازی آن نقش مستقیم در حفظ جان رانندگان و ارتقای کیفیت سفرهای جادهای دارد.
وی با اشاره به حساسیت ترافیکی محورهای مرزی منطقه افزود:محورهای مواصلاتی اصلاندوز به دلیل شرایط مرزی، تردد خودروهای سنگین، جابهجایی محصولات کشاورزی و نقش اقتصادی و امنیتی آن، نیازمند توجه دائمی و اقدامات پیشگیرانه ایمنی هستند.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان اصلاندوز تصریح کرد:پروژههایی مانند احداث پل افچی تابآوری و قابلیت بهرهبرداری مسیر را در برابر بارهای ترافیکی آینده افزایش میدهد.
وی با قدردانی از همراهی مردم منطقه در روزهای آغازین اجرای طرح، خواستار تداوم همکاری آنان شد و خاطرنشان کرد:صبر و همراهی رانندگان و اهالی در عبور از مسیر انحرافی، به نیروهای راهداری کمک میکند تا عملیات عمرانی با سرعت و کیفیت بیشتری به پایان برسدو تلاش ما این است که پروژه در کوتاهترین زمان ممکن و با بالاترین استانداردهای ایمنی توسط پیمانکار تکمیل شود.