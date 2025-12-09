پویش نهال کاری ایران بانو به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و هفته گرامیداشت مقام مادر و روز زن، توسط بانوان شاغل در جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مهدخت حبیبی رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد گفت: به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر و زن، پویش نهال کاری را با حضور بانوان شاغل در ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و جامعه بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی سپاه فتح با شعار ایران بانو، بانوی سلامت و ورزش، امید و نشاط برگزار کردیم.

حبیبی افزود: امیدواریم این نهال‌ها تبدیل به درختانی تنومند بشوند و گامی مثبت در جهت حفاظت از طبیعت و میهن عزیزمان که در واقع مادر همه ماست باشند.

مهراب عبدی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد نیز گفت: این پویش با کاشت بذر بلوط و بادام و نهال‌های بومی بلوط و زبان گنجشک در یک هکتار از عرصه‌های طبیعی منطقه خهکلان این شهرستان انجام شد.

عبدی با اعلام تولید حدود ۶۰ هزار اصله نهال در نهالستان اداره منابع طبیعی این شهرستان، افزود امسال پویش‌های مختلف درختکاری و بذرکاری را با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم گام‌های خوبی در جهت حفاظت و توسعه جنگل‌ها برداریم.