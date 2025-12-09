به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، چرخه تولید پارچه جین و کتان در کارخانه نساجی شهرستان کبودراهنگ از ریسندگی تا بافت و رنگرزی انجام می شود. در این کارخانه سالانه بیش از ۲هزار تن نخ و ۱۲ میلیون متر پارچه تولید می شود و از مزارع پنبه گرگان پنبه‌ها برای تولید نخ و پارچه به اینجا کارخانه ریسندگی در کبودراهنگ همدان می‌آید.

این کارخانه نساجی پنبه مواد اولیه اش را از استان‌های کشور از جمله استان گلستان تهیه می کند.

امیرآباد حیدری مدیر داخلی این واحد صنعتی گفت: واحد نساجی بیش از ۳ دهه در حال فعالیت است و از ۷۲ راه اندازی شده و دارای واحد‌های ریسندگی و چله کشی و آهار و بافندگی و رنگرزی است.

وی افزود: در این واحد روزانه ۶تن نخ و روزانه حدود ۱۷ هزار متر دو نوع پارچه جین و کتان تولید می شود.

در واحد ریسندگی پنبه‌ها بوسیله دستگاه‌ها به نخ تبدیل می‌شود و سپس در بخش بافندگی نخ‌ها توسط به روزترین دستگاه‌ها به پارچه تبدیل می شود و فرایند پایانی رنگرزی پارچه‌های بافته شده است.

در این کارخانه ۴۶۰ نفر مشغول کار هستند و پارچه‌های تولیدی این کارخانه بازار کشور را تامین می کند و از نظر کیفیت و قیمت توان رقابت با پارچه‌های خارجی را دارد و با تامین بازار داخلی هم از ورود پارچه قاچاق و هم از خروج ارز جلوگیری می کند.

حیدری با اشاره به اینکه برنامه توسعه این واحد صنعتی راه اندازی واحد دوزندگی و افزایش ظرفیت واحدهاست، افزود: سالانه در این کارخانه بیش از ۲هزار تن نخ و حدود ۱۲ میلیون متر پارچه تولید و روانه بازار مصرف می شود.