عملیات پاکسازی مسیر حلقهدره با حضور ۱۰۰ پاکبان و مشارکت گسترده دستگاههای اجرایی استان البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، در این برنامه که با هدف ارتقای بهداشت محیط، کاهش آلودگیهای ناشی از رهاسازی پسماند و جلب مشارکت مردمی در صیانت از طبیعت اجرا شد، نیروهای محیطزیست چهارباغ و کرج، شهرداری چهارباغ، جهاد کشاورزی چهارباغ و سازمان مدیریت پسماند و شهرداری کرج همکاری داشتند.
برنامههای مشارکتی و تقویت همکاری میان دستگاههای محیطزیستی و مدیریت شهری گامی مؤثر در ارتقای کیفیت زیستمحیطی منطقه است.