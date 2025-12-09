با هدف ارتقای بهداشت محیط، کاهش آلودگی‌های ناشی از رهاسازی پسماند و جلب مشارکت مردمی در صیانت از طبیعت اجرا شد،

نیرو‌های محیط‌زیست چهارباغ و کرج، شهرداری چهارباغ، جهاد کشاورزی چهارباغ و سازمان مدیریت پسماند و شهرداری کرج همکاری داشتند.