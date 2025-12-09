پخش زنده
امروز: -
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای انضباطی خود را برای هفته دوازدهم لیگ برتر اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تیمهای لیگ برتری صادر کرد که به شرح زیر است:
رای تخلفات تیمهای چادر ملو و تراکتور به شرح زیر است:
رای دعوی باشگاه چادرملواردکان به طرفیت دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم فوتبال تراکتور
رای تخلف امیر گلستانی فرد از مشوقین باشگاه استقلال
رای تخلفات سروش رفیعی، فرشاد احمدزاده، میلاد سرلک، محمد خدابندهلو، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، محمدحسین کنعانیزادگان بازیکنان و آقایان بیگی، رامین، برقی، جدیدپور، شهبازی، کاظمی، کباری و کلهر از مشوقین باشگاه پرسپولیس به شرح زیراست: