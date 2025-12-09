همایش توجیهی جایگاه داران سوخت و عرضه فراورده‌های نفتی و شرکت‌های حمل و نقل سوخت این استان در آستانه اجرای طرح ارائه بنزین ۳ نرخی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه همدان با اشاره به آغاز اجرای طرح بنزین ۳ نرخی از بامداد شنبه ۲۲ آذر در سراسر کشور براساس مصوبه دولت گفت: در اجرای این طرح علاوه بر ابقای سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومانی، بنزین اضطراری ۵ هزار تومانی هم در کارت‌های سوخت جایگاه‌ها به اندازه کافی موجود است.

بهزاد نصیری افزود: هدف از اجرای این طرح استفاده مردم از کارت‌های شخصی خود و ترویج مصرف سوخت‌های پاک به ویژه گاز سی ان جی است.

وی همچنین از تبدیل کاملا رایگان سوخت مایع خودرو‌های تولید سال ۱۳۹۴ به بالا به گاز سی ان جی در ۹ کارگاه شهرستان‌های مختلف استان خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند برای بهره مندی از این طرح کاملا رایگان به سامانه gcr.niopdc.ir مراجعه و نام نویسی کنند.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه همدان افزود: ۸۰ درصد مردم نیاز بنزین خود را با سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومانی تامین می‌کنند و نیازی به بنزین اضطراری ۵ هزار تومانی ندارند.