یکی از مراجع تقلید در پیامی بر اهمیت حفظ و تداوم روش‌های سنتی تبلیغ با تمرکز بر منبر چهره به چهره تاکید کرد و آن را اصلی‌ترین رکن تبلیغ دینی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حسین آیت الله نوری همدانی صبح امروز در پیامی به اختتامیه جشنواره نوآوری‌های تبلیغی جنات حوزه که توسط حجت الاسلام نوروز نژاد قرائت شد گفت: رسالت و ماموریت اصلی فضلای حوزه انجام تبلیغ است و حوزویان در تمام مراحل و رتبه‌های کار حوزوی باید تبلیغ را به عنوان مهمترین رسالت و وظیفه این امر را قرار دهند.

این مرجع تقلید در این پیام بر تبلیغ سنتی در حوزه تاکید کرده و افزود: با توجه به رشد فضای مجازی و تغییر در روش تبلیغ و تاثیر فضای تبلیغی نوین در جامعه، بنده بر منبر و تبلیغ سنتی و چهره به چهره تاکید دارم و و لازمه این تبلیغ هم هنر و دانش فراوان است

وی افزود: به این اصل اعتقاد دارم که هیچ روشی موثرتر از تبلیغ سنتی نیست اگر چه اثرگذاری بسیار زیاد روش‌های تبلیغی جدید مثل حضور در فضای مجازی و ساختن برنامه‌های جذاب تصویری و ... را نمی‌توان کتمان کرد، اما اثر گسترده تبلیغ مجازی به دلیل کمرنگ شدن فضای تبلیغ سنتی و چهره به چهره است و این‌موضوع باید توسط متخصصان امر بررسی شود.

آیت الله نوری همدانی اضافه کرد: در امر تبلیغ این موضوع باید از یک مرکز واحد انجام شود و متاسفانه امروز نهاد‌های مرتبط و غیر مرتبط در امر تبلیغ دخالت دارند که این یک آفت است

این مرجع تقلید ادامه داد: تبلیغ امر تخصصی است و در این کار تخصصی تنها یک مرکز باید دخالت داشته باشد و باید سعی نمود ابعاد خود تبلیغ هم تخصصی شود و تبلیغ سنتی، تبلیغ در فضای مجازی و بهره بردن از هوش مصنوعی را به صورت تخصصی را در این مرکز واحد انجام داد.

وی تاکید کرد: تبلیغ نیازمند دانش فراوان، هنر، شناخت فن خطابه و تبلیغ با روش منبر است.

این مرجع تقلید افزود: در تبلیغ از بیان برخی از سخنان که با جایگاه اهل بیت مطابقت ندارد ولو اینکه در جایی نقل شده باشد، باید پرهیز کرد و مبلغان حوزه باید شبهات جامعه را رصد و با بیان رسا و مطالب مستند پاسخ دهد.

آیت الله نوری همدانی گفت: به بهانه سنتی بودن نباید از مسائل روز جامعه مانند موضوعات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مردم غفلت کرد بلکه باید به این باور برسیم که گوینده، صدای رسایی برای مشکلات مردم و جامعه خواهد بود.