دوره آموزشی ضابطین دادگستری برای محیطبانان میاندوآب و چهاربرج برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیطزیست میاندوآب گفت: دوره آموزش ضابطین دادگستری با هدف ارتقای آگاهی قضایی محیطبانان شهرستانهای میاندوآب و چهاربرج برگزار شد.
موسی جسور افزود: برگزاری این دوره با هدف آشنایی دقیقتر محیطبانان با آیین دادرسی کیفری، حدود اختیارات ضابطین و نحوه اجرای وظایف قانونی آنها انجام شد تا نیروهای یگان حفاظت در فرآیندهای مرتبط با برخوردهای قضایی، تنظیم گزارشها و اجرای مأموریتها با دانش و دقت بیشتری عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه محیطبانان طبق قانون ضابط قضایی محسوب میشوند، اظهار کرد: آشنایی کامل نیروهای یگان با قوانین و مقررات، یکی از ضروریترین نیازهای حفاظت مؤثر از محیط زیست است و محیطبانان باید در محل خدمت بهعنوان مرجع قابل استناد عمل کنند.
در این دوره آموزشی که توسط آقای موسوی از دادگستری میاندوآب و هیئت همراه ارائه شد، موضوعاتی از جمله وظایف و حدود اختیارات ضابطین، فرآیندهای دادرسی مرتبط، حقوق متهم، بزهدیده و شاهد، انواع جرائم و تخلفات زیستمحیطی و مجازاتهای قانونی مربوط تشریح شد. محیطبانان حاضر نیز آموزشهای لازم را دریافت کردند.
جسور در پایان تأکید کرد: رعایت چارچوبهای قانونی، شفافیت و دقت در اجرای مأموریتها، اساس عملکرد ضابطین محیطزیست است و آموزش مستمر در این حوزه، تضمینکننده اجرای صحیح قوانین و سلامت مأموریتها خواهد بود.