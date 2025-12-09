به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهدی برنده حافظ کل قرآن کریم و رتبه برتر چهل و پنجمین دوره مسابقه‌های بین‌المللی قرآن عربستان به عنوان نماینده ایران در رشته حفظ کل در چهارمین دوره رقابت‌های بین‌المللی قرآن بنگلادش شرکت خواهد کرد.

همچنین اسحاق عبدالهی رتبه نخست بیست و سومین دوره مسابقه‌های بین‌المللی قرآن روسیه دیگر نماینده کشورمان در این دوره از رقابت‌های بنگلادش در رشته قرائت تحقیق خواهد بود.

براساس آئین‌نامه مسابقات بین‌المللی قرآن بنگلادش، علاوه بر احراز شرایط و امتیازات فنی شرکت‌کنندگان در این عرصه رقابتی، شرط سنی نیز لحاظ شده است و باید متسابق رشته حفظ زیر ۲۵ سال و متسابق رشته قرائت باید زیر ۳۵ سال سن داشته باشد.

نمایندگان ایران در این رقابت‌ها را، دبیرخانه اعزام و دعوت از قاریان قرآن، انتخاب کرده است.