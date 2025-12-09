پخش زنده
آسفالت جاده عشایری روستای چشمه محمد قلی بخش وردشت سمیرم با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره امور عشایر سمیرم گفت: با زیرسازی و آسفالت جاده چشمه محمدقلی در منطقه وردشت سمیرم مسیر دسترسی عشایر تیره جانبازلو بهبود مییابد و مشکلات رفت و آمد در این محور روستایی رفع میشود.
علی رحیمی افزود: طول این جاده ۳ کیلومتر است که پس از تکمیل زیرسازی، بهطور کامل آسفالت میشود و نقش مهمی در تسهیل رفتوآمد، ارتقای خدماترسانی و افزایش ایمنی مسیر برای خانوارهای عشایری خواهد داشت.
چشمه محمد قلی بخش وردشت در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال غرب سمیرم واقع شده است.