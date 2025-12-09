به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یاد ۲ سینماگر تازه در گذشته در برنامه «یادمان» نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» زنده می‌شود.

آرش کوردسالی، مستندساز، تدوینگر، متولد سال ۱۳۵۷ در اهواز، ۲۱ فروردین ۱۴۰۴ به دلیل سرطان ریه درگذشت. کوردسالی دانش‌آموخته انجمن سینمای جوان اهواز و کانون سینماگران جوان و عضو انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند بود.

در کارنامه او ساخت مستند‌های «نفت» (۱۳۸۱)، «دیوار» (۱۳۸۲)، «تهران ۹۹۵» (۱۳۸۷)، «نفت، «آتش، خاک» (۱۳۹۰) و «کاوش» (نیمه‌تمام) ثبت شده است.

شهرام میراب اقدم، مستندساز، تدوینگر، کارگردان، متولد سال ۱۳۵۸ در تهران، ۳۰ دی ۱۴۰۳ به دلیل ایست قلبی درگذشت، میراب اقدم دانش‌آموخته انجمن سینمای جوانان ایران و عضو انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و انجمن فیلم کوتاه ایران بود.

در کارنامه او «یک شب مهمانی» (۱۳۸۴)، «دماغ ایرانی» (۱۳۸۴)، «مصائب مشدی» (۱۳۸۵)، «مثل آن شب» (۱۳۸۷)، «ده کیلومتر دورتر» (۱۳۸۸)، «روایت شش مستندساز انقلاب – حلقه آخر» (۱۳۸۸)، «مادر جبهه‌ها» (۱۳۸۹)، «بارگاه» (۱۳۹۰)، «گرمابان» (۱۳۹۱)، «آرامستان» (۱۳۹۳)، «روزی روزگاری سینما» (۱۳۹۴)، «من یک گوش الفی هستم» (۱۳۹۵)، «خیابان شاعر» (۱۳۹۶)، «وادی خاموشان» (۱۳۹۶) و «خوره» (۱۳۹۹) دیده می‌شود.

این مراسم پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰ در سالن ۹ پردیس ملت برگزار می‌شود. حضور مهمانان برای شرکت در آیین یادمان حقیقت آزاد است.