طرح ملی «تحکیم بنیان خانواده» با محوریت پیشگیری از طلاق و افزایش رضایتمندی زناشویی، در استان یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، طرح ملی «تحکیم بنیان خانواده» با محوریت پیشگیری از طلاق و افزایش رضایتمندی زناشویی، همزمان با برگزاری یک کارگاه سهروزه آموزشی برای کارشناسان سلامت روان، در استان یزد آغاز شد. این طرح که به ابتکار دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت طراحی شده، بهصورت پایلوت در یزد، کرمانشاه و قزوین اجرا میشود.
دکتر شبنم اسدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه «بیشترین آمار طلاق در پنج سال اول زندگی مشترک رخ میدهد» گفت:هدف این برنامه، آموزش مهارتهای اساسی ازجمله ارتباط مؤثر، حل تعارض، مدیریت هیجان، مدیریت مالی و استفاده صحیح از فضای مجازی به زوجهای جوان است تا سطح رضایتمندی زناشویی افزایش یافته و از بروز اختلافات پیشگیرانه جلوگیری شود.
عربی رئیس گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی استان یزد نیز درباره نحوه اجرای آزمایشی توضیح داد:در شهرستان یزد، ۱۰ مرکز جامع سلامت بهطور تصادفی انتخاب شده و روانشناسان این مراکز طی سه روز آموزش تخصصی میبینند تا به عنوان مربی این طرح فعالیت کنند. هر مرکز موظف است ۱۰ زوج در پنج سال اول زندگی را طی سه ماه آموزش داده و روند پیشرفت آنان را پیگیری کند. نتایج این آموزشها در پایان، تحلیل و در قالب مقاله علمی منتشر خواهد شد.
این برنامه با رویکرد تحکیم بنیان خانواده و کاهش تنشهای سالهای ابتدایی زندگی مشترک طراحی شده و در صورت موفقیتآمیز بودن اجرای پایلوت، بهصورت سراسری در کل کشور اجرا خواهد شد.