۱۲۲ طرح گردشگری نیمهتمام در استان قزوین وجود دارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین، از وجود ۱۲۲ طرح گردشگری نیمهتمام در استان خبر داد و خواستار آسیبشناسی و رفع موانع برای شکلگیری سرمایهگذاریهای مؤثر و پایدار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
؛ محمدرضا صفیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین، در جلسه کمیته سرمایهگذاری استان با اشاره به حجم بالای طرحهای نیمهتمام گردشگری، گفت: هماکنون قزوین ۱۲۲ طرح گردشگری نیمهتمام دارد که پیشرفت فیزیکی آنها از ۱۰ تا ۹۰ درصد متغیر است، اما چهره خوبی به شهرمان ندادهاند.
وی تأکید کرد: این طرحها مراحل اداری و کارگروههای زیربنایی و سرمایهگذاری را پشت سر گذاشتهاند، اما به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند.
صفیخانی خواستار آسیبشناسی این وضعیت شد و پرسید: دلیلش چی بوده؟ واقعیتش یا اینکه مثلاً یه تعداد از سرمایهگذارا فقط آمدند سرمایهگذاری کنند که از تسهیلات استفاده کنند، یا مطالعاتشان درست نبوده، یا اینکه خود ما دولتیها سنگاندازی کردیم که باعث شده این اتفاقات بیفتد؟
معاون اقتصادی استانداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاران واقعی، اظهار داشت: در کشورهای در حال توسعه، کسی که پول دارد و میخواهد اشتغال ایجاد کند، باید تکریم شود و وظیفه ماست شرایطی فراهم کنیم که بتواند با خیال راحت سرمایهگذاری کند.
معاون اقتصادی استاندار در ادامه بر استفاده از ظرفیتهای شهرداری در بحث گردشگری تاکید کرد.
امیر خلیلی خواه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هم با تاکید بر توجه بر توسعه گردشگری گفت: شناسایی ظرفیتها و همچنین توجه به زیرساختهای گردشگری بخش مهمی از در توسعه استان است.
مریم مهدوی، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین، از صدور مجدد موافقت اصولی برای یک پروژه هتل پنج ستاره خبر داد.
وی گفت: این پروژه پیشتر به دلیل تعلل طولانی مدت سرمایهگذار ابطال شده بود، اما با دستور استاندار و ارائه مطالعات جدید، مجوز دوباره صادر شد.
مهدوی توضیح داد که ملاک این اداره کل برای صدور مجوز، ارائه گزارش مالی و مطالعات امکانسنجی در راستای طرحهای مصوب گردشگری است.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان با اشاره به سرنوشت پروژههای نیمهتمام، خواستار همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی شد: این پروژه به همافزایی بین دستگاهها نیاز دارد و نیاز است که پروژههای گردشگری با زمان کمتری در جلسات بررسی شوند.
قطار گردشگری قزوین، منتظر حل چالش «اقامت» در مرکز استان
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، با اشاره به اجرای آزمایشی «قطار گردشگری» در سال گذشته، مهمترین مانع توسعه این طرح را کمبود ظرفیتهای اقامتی در شهر قزوین عنوان کرد و گفت: تا زمانی که مشکل هتل در شهر حل نشود، نمیتوان با سرعت و بازدهی مناسب این موضوع را پیش برد.
وی کمبود ظرفیت هتلهای مناسب در شهر قزوین را چالش اصلی برشمرد و افزود: اگر هتلهای حاشیه شهر را که به لحاظ ذهنی موانع کمتری دارند سریعتر بتوانیم راهاندازی کنیم و بحث اقامت را حل کنیم، قطعاً قطار گردشگری برای خودش خواهد بود.