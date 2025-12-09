پخش زنده
سخنگوی وزارت خارجه چین گفت : چین از پاکستان و افغانستان میخواهد که به حل اختلافات خود از طریق گفتوگو و مشورت ادامه دهند،
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در کنفرانس مطبوعاتی روز سه شنبه در واکنش به بروز درگیری مجدد بین افغانستان و پاکستان پس از برقراری آتش بس گفت: چین از پاکستان و افغانستان میخواهد که به حل اختلافات خود از طریق گفتوگو و مشورت ادامه دهند، به تنشزدایی بپردازند و به طور مشترک از صلح و ثبات منطقهای محافظت کنند.
گو جیاکان با بیان اینکه پاکستان و افغانستان هر دو همسایههای سنتی و دوست چین هستند گفت: البته این دو کشور همسایگانی هستند که نمیتوان آنها را تغییر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد:چین مایل است همراه با جامعه بینالمللی، برای بهبود و توسعه روابط پاکستان و افغانستان نقش خود را ایفا کند.
طبق گزارش ها، نیروهای مسلح افغانستان و پاکستان در منطقه مرزی بین ولایت قندهار در افغانستان و ایالت بلوچستان در پاکستان درگیر شدند که منجر به تلفات غیرنظامیان شد. این یک درگیری جدید از زمان آتشبس توافق شده توسط پاکستان و افغانستان در مهرماه است.