حضور وزیر آموزش و پرورش در جمع دانشجو معلمان دانشگاه شهید رجایی با چاشنی اعتراض دانشجویان به مصوبه افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان همراه بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ به مناسبت روز دانشجو، وزیر آموزش و پرورش در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حاضر شد و در فضایی صریح به پرسش‌ها و انتقاد‌های آنان پاسخ داد.

وزیر آموزش و پرورش در این مراسم با رد نهایی شدن افزایش سن پذیرش فرهنگیان گفت: سهم داوطلبان بالای ۲۴ سال زیر یک درصد است؛ موضوعی که با اعتراض دانشجویان همراه شد.

علیرضا کاظمی تأکید کرد: این مصوبه هنوز قطعی و ابلاغ نشده است و تنها در مرحله بررسی کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد.

وی با ارائه آمار گفت: افزایش سن از ۲۲ به ۲۴ سال تنها یک‌ونیم درصد از پذیرفته‌شدگان را شامل می‌شود: اگر سالانه ۳۰ هزار دانشجو پذیرش شود، حدود ۳۰۰ نفر در این بازه سنی قرار می‌گیرند که میان ۹۰ پردیس توزیع می‌شود؛ یعنی به‌طور متوسط کمتر از سه نفر برای هر پردیس.

به گفته وزیر آموزش و پرورش، حتی اگر سقف سن به ۳۰ سال برسد، سهم داوطلبان این گروه زیر یک درصد خواهد بود.

با این حال، دانشجویان نسبت به پیامد‌های فرهنگی، تربیتی و آموزشی این تصمیم انتقاد کردند و خواستار انتشار عمومی مستندات پژوهشی وزارتخانه شدند. برخی دانشجویان این آمار را ناکافی و غیرشفاف دانستند و گفتند: این تصمیم با احساسات یک جامعه بزرگ بازی می‌کند و باید با دلایل قانع‌کننده همراه باشد.

در ادامه، مسائل صنفی و رفاهی نیز مطرح شد و دانشجویان از بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های پیشین درباره امکانات رفاهی، وضع خوابگاه‌ها و موضوعات مرتبط با نظام مهندسی دانشگاه گلایه کردند.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوالات گفت: هیچ حقی از هیچ داوطلبی نباید سلب شود و همه دیدگاه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می‌شود. کاظمی افزود: تصمیم نهایی زمانی معتبر است که رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کند؛ تا آن زمان هیچ چیز قطعی نیست.