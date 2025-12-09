به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر آموزش و پرورش برخوار گفت: این دانش آموزان با ۳ دستگاه اتوبوس راهی اردوی راهیان نور شدند و به مدت چهار روز از مناطق عملیاتی دفاع مقدس در جنوب کشور بازدید می‌کنند.

حسین یزدی افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دربین نسل جوان از اهداف اعزام کاروان راهیان نور است و دانش‌آموزان با حضور در یادمان‌های شهدا و روایتگری رزمندگان با ارزش‌های والای مقاومت، ایثار و مجاهدت آشنا می‌شوند.