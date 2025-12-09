رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان گفت: حمایت‌های مادی و معنوی این جشنواره از برگزیدگان پس از اختتامیه نیز ادامه دارد و تا مرحله تجاری‌سازی و معرفی آنان به سرمایه‌گذاران ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شادی جمیلی در نشست خبری نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان که امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های این جشنواره اظهار کرد: آنچه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان را متمایز می‌کند، فرآیند دقیق و استانداردی است که برای آن تدوین شده است. پس از معرفی برگزیدگان در اختتامیه، ارتباط ما با آنان قطع نمی‌شود؛ بلکه تلاش می‌کنیم در ادامه مسیر، ضمن حمایت‌های مادی و معنوی، همراهشان باشیم تا ایده‌هایشان به محصول و کسب‌وکار تبدیل شود.

وی افزود: در نهمین دوره جشنواره ۶۵۷ ایده از سراسر کشور به پرتال ثبت‌نامی ارسال شد که از این میان ۵۳۷ ایده در بخش ایده‌پردازان، ۶۴ ایده در بخش کسب‌وکار‌ها و ۱۰ ایده در بخش بین‌الملل مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان همچنین از افزایش حمایت‌های مالی جشنواره امسال خبر داد و گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری علاوه بر بیش از پنج میلیارد تومان حمایت مالی معمول جشنواره، یک میلیارد تومان نیز در حوزه‌های کوانتوم، زیست‌فناوری و هوش مصنوعی تقبل کرده است. این امر نشان‌دهنده توجه نهاد‌های علمی و دولتی به حمایت از نخبگان جوان کشور است.

جمیلی با اشاره به استقبال گسترده از سراسر ایران اظهار کرد: در این دوره از تمام استان‌های کشور ایده دریافت کردیم و برگزیدگان نیز از مناطق مختلف خواهند بود. این تنوع جغرافیایی برای ما بسیار ارزشمند است و نشان‌دهنده امید و پویایی علمی در سراسر کشور حتی در شرایط دشوار مهاجرت‌های نخبگان است.

وی از برنامه‌ریزی برای حمایت بیشتر از ایده‌های مرتبط با حوزه‌های معدنی و هوشمندسازی خبر داد و گفت: با تشکیل پژوهشکده زرین گروه اقدام کرده‌ایم تا از ظرفیت جوانانی که در این حوزه‌ها ایده‌های نو دارند استفاده شود. همچنین مایل هستیم از نظرات اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برای رشد این پژوهشکده بهره ببریم.

رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره با اشاره به حضور ۲۹۳ داور در فرآیند داوری این دوره اضافه کرد: داوری ایده‌ها در چند مرحله انجام می‌شود تا بهترین طرح‌ها بر اساس شاخص‌های علمی و استاندارد انتخاب شوند. البته انتخاب نشدن برخی ایده‌ها به معنای ضعف آنها نیست؛ بلکه محدودیت منابع مالی و ظرفیت‌های حمایتی موجب می‌شود، تنها تعداد مشخصی معرفی شوند.

وی در پایان با دعوت از جامعه علمی برای حضور در مراسم اختتامیه گفت: اختتامیه نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در روز چهارشنبه، ۲۶ آذرماه برگزار می‌شود و از برگزیدگان، اساتید نمونه و شایستگان تقدیر خواهد شد. امیدواریم بتوانیم با حمایت بنیاد علم و فناوری و همراهی خیرین، شمار بیشتری از استعداد‌های جوان را در سال‌های آینده تحت پوشش قرار دهیم.