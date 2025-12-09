به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ارومیه گفت: گشت‌های مداوم و منظم یگان حفاظت بصورت مشترک با شبکه دامپزشکی و مرکز بهداشت شهرستان ارومیه و با هدف پایش زیستگاه‌های آبی و پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در سطح شهرستان در حال اجراست.

مختار خانی افزود: این گشت‌ها به‌صورت مستمر در زیستگاه‌های آبی شهرستان ارومیه از جمله رودخانه نازلو، سد شهید کشتگر، سرو چای، تالاب گلمرز و سایر زیستگاه‌های حوزه استحفاظی اجرا می‌شود.

وی تأکید کرد شناسایی سریع کانون‌های احتمالی بیماری‌های حیات‌وحش نقش مهمی در کنترل و مهار آنها دارد.

مختار خانی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ موردی از ابتلای پرندگان یا طیور به بیماری آنفلوآنزا در زیستگاه‌های آبی شهرستان ارومیه مشاهده یا گزارش نشده است، گفت: با توجه به روز‌های پایانی پاییز و آغاز مهاجرت پرندگان آبزی و کنارآبزی، پایش و بررسی دقیق زیستگاه‌ها بصورت مشترک با شبکه دامپزشکی شهرستان طبق برنامه منظم در دستور کار اداره قرار دارد و به صورت مداوم انجام می‌شود.