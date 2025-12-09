به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل وبه نقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل، برای شرکت در ششمین ۲ سالانه کتاب سال ۳۹ عنوان کتاب چاپ شده توسط ناشران و دستگاه‌های فرهنگی استان به دبیرخانه جشنواره کتاب سال رسید و دبیرخانه آثار رسیده را داوری کرد.

خانه کتاب ایران بر اساس معیار‌های داوری در هفت رشته آثار را تقسیم و داوری کرد که در مرحله اول داوری ۱۰ اثر انتخاب و در مرحله نهایی چهار اثر شایسته تقدیر معرفی شد.

کتاب‌های «صحاف خانه سرای حاج احمد (خاندان صحاف اسحق‌زاده اردبیلی)» نوشته حیدر محمدیان اردی از نشر چشمه نور، «بازاریابی کارآفرینانه» تالیف محمد باشکو اجیرلو، بهمن خداپناه، وجیهه وفایی و فریبا مصری عیسی‌لو از نشر جهاد دانشگاهی، «پیشرفت در میکروبیولوژی کاربردی و بیوتکنولوژی باغبانی پایدار تلقیح میکروبی و اثر متقابل تنش»، تالیف موسی سیمین، ارتان کورتار، چکناس اردینچ و آجی کومار، ترجمه بهروز اسماعیل پور، احمد الفت و سیدکریم تهامی از نشر جهاد دانشگاهی و «روش پژوهش کیفی در ورزش» تالیف مهرداد محرم‌زاده، رسول نظری و زهرا سهرابی و ویراستار ادبی مهرداد آقایی از نشر دانشگاه محقق اردبیلی آثار برگزیده شده هستند.

ششمین دوره کتاب سال استان اردبیل با هدف انتخاب کتاب برتر، شناسایی و معرفی نویسندگان فعال و ارتقای سطح کیفی نشر استان، حمایت و تشویق پدیدآورندگان، مترجمان و پژوهشگران متعهد و متخصص و حمایت و اهمیت زبان ترکی به عنوان بخشی از فرهنگ و تمدن ایران اسلامی پاییز امسال برگزار شد.

این جشنواره در ۲ بخش اثر فارسی و ترکی در موضوع‌های مختلف کلیات، فلسفه، روانشناسی، دینی، تکنولوژی، علوم خاص، داستان، تاریخ و جغرافیا اثر پذیرفت.