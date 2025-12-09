جشنواره شیرگاه شهر عسل با برپایی غرفه‌های متنوع عسل و فرآورده‌های جانبی گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، علی نوری نژاد مدیر جهاد کشاورزی و مسئول جشنواره عسل گفت: پنجمین جشنواره شیرگاه شهرعسل در سوادکوه شمالی با حضور مسئولین ومردم عصر روز گشایش یافت.

این نمایشگاه در ۷۰ غرفه باز گشایی شد که علاوه بر انواع عسل، محصولات جانبی عسل نیز برای فروش عرضه شد که برای تنوع بخشی جشنواره محصولات کشاورزی ودامی از سایر استان‌ها ونیز شهرستان‌ها در این نمایشگاه عرضه شده و استقبال خوب مردمی انجام شد.

نوری نژاد افزود: با توجه به اینکه سوادکوه شمالی یک شهر گردشگر پذیر استان است این جشنواره‌ها فرصت خوبی است برای معرفی محصولات کشاورزی خصوصا عسل منطقه که بیش از ۷۰۰ هزار کلنی زنبور عسل در این شهرستان وجود دارد و مرغوبیت عسل شیرگاه هم بسیار بالاست .

گفتنی است این نمایشگاه از ۱۷ آذر تا ۲۰ آذر همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ برای بازدید وخرید علاقمندان با برنامه‌های متنوع محلی دائر است.