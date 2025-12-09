نماگر اصلی بازار سرمایه سه شنبه ۱۸ آذر ۲۴ هزار و ۸۶۷ واحد معادل ۰.۹۲ درصد افزایش یافت و به عدد ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۱۹۲ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۷ هزار و ۲۴۲ واحدی معادل ۰.۷۴ درصد در سطح ۹۸۵ هزار و ۸۸۱ واحد قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی امروز به ۱۲ هزار و ۲۵۱ میلیارد تومان رسید.

بازار در ابتدای معاملات متعادل آغاز شد و به‌تدریج بیشتر سهام شاخص‌ساز به ویژه گروه خودرویی و قطعات به صف خرید نشستند و سایر گروه‌ها هم در محدوده‌ی مثبت به کار خود پایان دادند. در مجموع حدود ۶۸ درصد نماد‌ها در محدوده مثبت به کار خود ادامه دادند.

همچنین بازار امروز شاهد ورود بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی بود.

در این میان، بیشترین میزان ورود پول افراد حقیقی به صندوق‌های با درآمد ثابت و بیشترین خروج پول از صندوق‌های طلا و سکه اختصاص داشت.

صندوق‌های طلا و سکه بورسی هم در محدوده منفی معامله شدند.