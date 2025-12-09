معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد گفت: دانش‌محوری، مشارکت‌پذیری و نقش‌آفرینی مردم سه سیاست کلیدی و راهبردی این سازمان در دوره جدید برنامه‌ریزی محیط‌زیستی دولت چهاردهم است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید ظهرابی در نخستین نشست هم‌اندیشی مدیریت اطفای حریق جنگل‌های زاگرس در خرم‌آباد گفت: تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌های حفاظتی سازمان باید مبتنی بر داده‌های علمی، پژوهش‌های دانشگاهی، تجربه میدانی کارشناسان و بررسی دقیق پیامد‌های محیط‌زیستی باشد. به گفته وی، رویکرد علمی و استفاده از ظرفیت نخبگان، محور اصلی سیاستگذاری‌های جدید است.

وی با اشاره به نقش محوری مردم در حفاظت از محیط‌زیست گفت: اتکا به ساختار‌های دولتی به تنهایی امکان صیانت از منابع طبیعی را فراهم نمی‌کند و باید جوامع محلی، تشکل‌های مردم‌نهاد، بهره‌برداران، روستاییان و گروه‌های داوطلب در اجرای برنامه‌ها نقش مستقیم داشته باشند. او حضور مردم در مراحل تصمیم‌سازی، اجرا و پایش طرح‌های محیط‌زیستی را عاملی موثر در افزایش کارایی برنامه‌ها و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی افزود: سازمان محیط‌زیست در دولت چهاردهم ایجاد شبکه‌های مردمی، تقویت گروه‌های داوطلب، ارائه آموزش‌های همگانی و تسهیلگری در صدور مجوز‌های محیط‌زیستی را از اولویت‌های خود قرار داده است. بر همین اساس، طرح‌های مدیریتی از جمله مدیریت زیستگاه‌ها، کاهش تهدیدات گونه‌های جانوری، مدیریت پسماند، برنامه‌های اطفای حریق و حفاظت از جنگل‌های زاگرس با مشارکت مستقیم مردم اجرا خواهد شد.

ظهرابی در پایان تأکید کرد: راهکار‌های پایدار محیط‌زیستی زمانی اثربخش خواهند بود که دانش علمی، تصمیم‌گیری دقیق و مشارکت عمومی در کنار هم قرار گیرند.

وی این رویکرد را از سیاست‌های اصلی محیط‌زیستی دولت چهاردهم و از اولویت‌های معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بیان کرد.